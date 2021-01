Il ministro D'Incà falso positivo, allarme rientrato

BELLUNO - Dopo la notizia del tampone positivo, il ministro bellunese Federico D’Incà si è subito sottoposto a un nuovo tampone, che ha dato esito negativo. Quindi l’esame effettuato in precedenza rappresentava un falso positivo. Per il numero delle persone coinvolte e per la delicatezza della questione, il Ministro ha preferito informare immediatamente tutti dell’accaduto ricostruendo la catena degli eventuali contagi.

Ultimo aggiornamento: 17:50

