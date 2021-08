BELLUNO - «L'altro giorno è stato perpetrato uno scempio alle nostre intelligenze e al nostro buon senso. Alcuni genitori mi hanno detto di aver lasciato andare in giro i loro figli perché pensavano che in una cittadina come Belluno potessero stare tranquilli, invece qualcuno li ha quasi adescati dicendo: Vuoi venire a vaccinarti?». A puntare il dito contro l'azienda sanitaria locale, e in generale contro le istituzioni, è la farmacista...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati