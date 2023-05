FALCADE - È nato nella terra dei grandi scultori del legno, da Augusto e Franco Murer a Dante Moro. Le sue opere, nonostante la giovane età, si fanno sempre più largo e sono apprezzate da tutti, specialmente da quando Marco Valt ha iniziato a realizzare i progetti richiesti dai vari sodalizi di Falcade. Ultimamente ha creato dei trofei in legno per lo Sci club Falcade per delle gare che il gruppo aveva organizzato. Ma altre opere sue si sono imposte all'attenzione del pubblico: anche sculture di neve e di ghiaccio. E poi il suo pezzo forte: la maxi-sedia davanti al municipio di Falcade, punto di selfie per i turisti. Per farla ha "sacrificato" le tavole del suo vecchio tetto della casa.

LA FIRMA

Sono conosciute come le opere del "Foia", soprannome che Marco Valt si porta ancora dalle scuole medie, quando i compagni invece di chiamarlo con il suo nome lo chiamarono così con il termine dialettale che significa foglia. «È un soprannome che mi porto dalle scuole medie e questo è rimasto anche nel proseguo degli anni così ho pensato di lasciarlo inalterato e legarlo alle mie opere che oggi sono conosciute come le sculture del Foia», spiega Marco Valt che oggi ha 31 anni e lavora come falegname a Cencenighe. Le sue opere artistiche invece nascono nel tempo libero quando si diletta a lavorare il legno realizzando pezzi importanti e molto apprezzati. «Io, sia ben chiaro, non mi considero un'artista - precisa Marco -. Mi ritengo un bravo artigiano con una vena d'arte in quanto nelle cose che faccio ci metto anche del mio, ovvero non mi limito solo a fare ma anche a inventare».

LA PASSIONE

Ho frequentato la scuola di falegname in quanto fin da piccolo mi sono appassionato a lavorare questo materiale. Non ho nessuno in famiglia che mi abbia tramandato questa passione è una passione che è nata in me e che negli anni si è sviluppata. Purtroppo a casa non ho un grande posto dove poter dedicarmi a questa mia passione quindi mi dedico a questi lavori nella buona stagione quando posso lavorare all'aperto. Diciamo che comunque aver avuto degli insegnanti come Gianni Pezzei "Baiol" e Beppino Lorenzet mi è servito molto perché da loro non ho solo imparato le tecniche della lavorazione del legno ma anche a mettere qualcosa di mio nelle cose che faccio e questo mi da una grande soddisfazione".

LE OPERE

Una delle opere più gettonate di Marco Valt è la grande sedia di Falcade dove turisti e anche valligiani spesso posano per una foto ricordo. Lo si potrebbe interpretare come il trono di Re Laurino sul quale il re dell'Enrosadira si siede al tramonto per ammirare per un attimo il suo giardino di rose che si rivela tutto attorno sulle montagne incantate che circondano Falcade e la sua piana. «Nel girare in varie località di montagna turistiche ne avevo viste tante di queste sedie - racconta Valt - così ho pensato di realizzarne uno anche per Falcade, in accordo con Antonella Schena della Promofalcade. Il problema era trovare il legname perché ce ne vuole tanto per fare una sedia simile». Poi l'idea: «L'occasione mi è stata data con il rinnovo della copertura del tetto di casa mia dove si sono sostituite anche le travature. Ho visto subito che le vecchie travature di casa mia sarebbero andate benissimo per realizzare questa scultura e così l'ho realizzata e devo dire che si è subito imposta con successo all'attenzione di turisti e valligiani, di grandi e di piccini».

AL SERVIZIO DI TUTTI

Una grande disponibilità e generosità quella di Marco Valt. «Se posso rendermi utile - le sue parole - e collaborare con i vari sodalizi che operano a Falcade sono ben contento e disponibile. Otre alla grande sedie ho realizzato alcune sculture di neve sulla piana di Falcade e ultimamente alcuni trofei per lo sci club Valbiois, mentre alcune altre mie opere si trovano nel bosco degli artisti in località "Le Buse"».