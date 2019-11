CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

QUERO VAS (BELLUNO) - «Andrò a cercare papà anche in montagna, dove ci portava da bambini». Monica Dalla Favera non si dà per vinta e non ha mai smesso di cercare suo padre, Angelo Dalla Favera, l'ex assessore 80enne di Quero Vas. L'uomo è scomparso nelle prime ore del pomeriggio di domenica 17 novembre 2019, uscendo con la sua auto, una Suzuki Jimny bianca targata FG362WG. Sono ormai 12 giorni e non è stata trovata nemmeno la sua automobile e ogni giorno Monica perlustra le zone in...