BELLUNO - Va a fare shopping di droga a Trento, ma viene scoperto dai carabinieri: geometra 44enne bellunese arrestato per detenzione ai fini di spaccio di eroina. Paolo Massimiani ha tentato fino all'ultimo di evitare guai: alla vista dei carabinieri in piena notte ha lanciato il contenitore con la droga in una siepe, ma non è bastato. Ora è agli arresti domiciliari nella sua casa di Belluno in attesa dell'udienza di convalida.



IL SOSPETTO

Sono stati i carabinieri del Comando Stazione di Pergine Valsugana (Trento) a intercettare il geometra in trasferta. È accaduto giovedì, 25 giugno, intorno alle 3, quando una pattuglia dei militari, transitando nei pressi dell'area di servizio lungo la strada statale 47 della Valsugana, ha notato un'auto parcheggiata con il solo conducente a bordo. «Alla vista dei militari- spiegano i carabinieri in una nota -, l'uomo ha cercato di disfarsi di un oggetto, senza farsi vedere, lanciandolo in una siepe. Tuttavia, nonostante il buio, il gesto furtivo è stato colto dai militari che dopo aver bloccato l'uomo, hanno immediatamente recuperato l'involucro, scoprendo che conteneva frammenti di una sostanza bruna, poi rivelatasi essere eroina, per un peso complessivo di 35 grammi. L'equipaggio ha quindi identificato e perquisito il fermato e il suo veicolo, rinvenendo e sequestrando anche 44 sigarette modificate, confezionate con tabacco, miscelato alla medesima eroina».



GLI ACCERTAMENTI

L'attività di indagine, dopo la scoperta della droga, si è conclusa con la perquisizione dell'abitazione, del geometra Paolo Massimiani, attività delegata ai carabinieri della Compagnia di Belluno che sono andati a verificare l'eventuale presenza di altra sostanza stupefacente. In realtà il geometra non aveva nulla a casa. Anzi era proprio rimasto a secco, tanto che ha spiegato ai carabinieri di Pergine Vasugana di essere andato a Trento per approvvigionarsi della droga presso uno spacciatore di sua conoscenza. L'uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.



LE INDAGINI

Le indagini proseguiranno ovviamente per risalire ai canali di approvigionamento della sostanza e risalire al pusher trentino. Si tratterà di capire anche se effettivamente l'acquisto è stato fatto solo per consumo personale, ma su questo qualcosa di più si conoscerà dopo l'udienza di convalida e le eventuali risposte che l'indagato darà al gip. L'eroina e le sigarette modificate sono state sottoposte a sequestro. Saranno le analisi dell'apposito laboratorio sostanze stupefacenti a dare un quadro sulla purezza o meno. Calcolando 30 euro al grammo, prezzo medio di vendita, parliamo di un migliaio di euro di sostanza.



I CANALI

In provincia non c'è una vera e propria piazza di spaccio di eroina e spesso i consumatori vanno in Pianura per rifornirsi. Le piazze di Mestre, Padova, sono le più frequentate, poco invece Trento. Come detto più volte dalla polizia della squadra Mobile di Belluno si abbassa sempre più l'età dei consumatori: sono sempre più giovani i ragazzi che fanno uso di eroina, mentre il consumo di cocaina è diventato trasversale fra le età. E qualche tempo fa, con il pericolo eroina gialla, a far alzare le antenne era stato proprio l'approvvigionamento che gli abituali consumatori fanno fuori provincia, con l'acquisto magari cumulativo e dalle mani spesso del primo che capita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA