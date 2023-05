El Forner, colonna dell'Agordino dal 1930: «E se mio marito corre, io faccio il pane»

LA VALLE AGORDINA - Le imprese di ultramaratoneta di William Da Roit sono alla ribalta delle cronache sportive provinciali e nazionali da lungo tempo. L'ultra runner agordino più volte l'anno affronta competizioni di lunga distanza in diversi periodi dell'anno e negli angoli più disparati del pianeta. Ma chi sostituisce il "panettiere volante" nel bar e nel laboratorio panificatore di famiglia durante le sue assenze sportive? "El Forner", il locale di riferimento del paese infatti non si ferma mai.



GLI INIZI

Andiamo con ordine. La Valle Agordina, piccolo paese montano abbracciato dalle splendide vette dolomitiche tra cui la Moiazza e il San Sebastiano. Qui Antonio Da Roit nel 1930 decide di aprire un piccolo bar e un laboratorio di panificio, con annesso negozio di alimentari. Attività portata avanti per decenni dal figlio Ovidio assieme alla moglie Diana, diventando nel tempo oltre che un importante presidio alimentare, anche un fondamentale punto di riferimento per gli sportivi del paese e di tutto l'Agordino. Ovidio infatti per ben trent'anni è stato presidente del locale sci club, della pro loco ed ha rappresentato il cuore pulsante del volontariato della valle. Particolare curioso: una stanza dei locali dell'alimentari per lunghi anni è stata adibita alla vendita di sci e attrezzi per lo sci da fondo, al servizio degli appassionati frequentatori della pista del paese.



DI PADRE IN FIGLIO

Una famiglia di sportivi della cui passione non poteva esimersi il figlio William. Il giovane, reduce da un importante periodo agonistico, nel 1993, pressoché in concomitanza del matrimonio con Michela, prese in mano assieme alla moglie le redini dell'azienda. Pratica di mountain bike e la corsa, insieme al servizio prestato verso il territorio nel segno della tradizione e del sostegno al mondo del volontariato sono da sempre punti cardine dell'attività del bar e panificio lavallese. Venendo agli anni più recenti, la gestione della famiglia Da Roit prosegue fino ai giorni nostri con la quarta generazione. William e Michela vedono fin dal 2019 infatti l'imprescindibile supporto del figlio Omar, saltuariamente coadiuvato dal fratello Erik e da una collaboratrice.



IL SERVIZIO

Il bar e l'alimentari del panificio El Forner tutti i giorni aprono le porte alla clientela fin dalle 5.30 del mattino e fino a sera. In particolare il bar, punto di riferimento della Pro Loco e delle associazioni lavallesi riunine, è anche luogo dove tradizionalmente gli anziani del paese si ritrovano per leggere i giornali, sorseggiare qualche "ombra" e per passare il tempo con qualche partita a briscola. L'annesso negozio di alimentari, ma soprattutto il panificio, è inoltre conosciuto specie negli ultimi anni in tutta la provincia per i dolci fatti in casa. Il successo della produzione artigianale è testimoniato dai numeri; ad esempio nel periodo natalizio William Da Roit sforna circa 2000 panettoni, ma ne sono celebri anche i biscotti e altri prodotti da forno. Sembra tutto facile, ma è vita dura quella del panettiere. Se infatti il bar e l'alimentari aprono abbondantemente prima dell'alba, l'attività del fornaio inizia ben prima, circa alle 2 di notte.



LA FORNAIA

E nei giorni in cui William Da Roit si concede la gioia di effettuare le trasferte per le ultramaratone, il piccolo organico familiare stravolge le proprie abitudini e si prodiga per continuare a offrire il servizio al paese, dato che è anche l'unico panificio. E allora Michela Fossen lascia il bancone del bar, punta magari per sicurezza due sveglie nel cuore della notte e si immerge nel lavoro del laboratorio fra farine per sfornare il pane a beneficio del paese ma destinato anche ad altri negozi della vallata. E se William Da Roit continua a inanellare successi sportivi nel mondo, anche al resto della famiglia Da Roit di certo non mancano le doti di resilienza, tenacia e organizzazione del lavoro. Quasi un secolo di storia per questa eccellenza imprenditoriale familiare....e sembra proprio non sentirlo.