LA VALLE AGORDINA - Unico portacolori dell’Italia alla “Vasaloppet”, William Da Roit ha concluso una vera e propria impresa: novanta chilometri di corsa con gli sci di fondo a -15 gradi, in Svezia, tra il villaggio di Sälen e la città di Mora. Una maratona sciistica massacrante disputata in condizioni estreme che quest’anno festeggiava il secolo. « Emozioni ai massimi livelli - il commento del panettiere 54enne “El forner” di La Valle Agordina di rientro a casa proprio oggi dopo un giro ieri a Stoccolma - Adesso mi concederò un paio di giorni di riposo e poi via verso nuove avventure » .

LA STORIA La “Vasaloppet” è una gara di sci di fondo su lunga distanza che si svolge annualmente nella regione della Dalarna, in Svezia, tra febbraio e marzo. N acque nel 1922, ispirandosi al percorso che il futuro re Gustavo Vasa aveva compiuto nel 1520. « L’edizione di quest’anno è stata particolare, unica - afferma Da Roit - Per i 100 anni è stata chiamata “Jubileumsvasan”, cioè la Vasaloppet del Giubileo. Gli organizzatori hanno invitato 139 concorrenti, stesso numero della prima edizione . Tra questi, io sono stato l’unico italiano in gara » . Ad accompagnare Da Roit il compaesano Federico De Col che la Vasaloppet “classica” l’ha corsa. « Questa volta Federico mi ha fatto da assistente - spiega l’atleta -; è stato prezioso e puntuale nei tre punti di controllo dove, parlando con gli ski man, è riuscito a risolvermi vari problemi dovuti al ghiaccio e alla neve che avevano “aggredito” i miei sci. Se sono arrivato al traguardo è anche merito suo » .

L’ABBIGLIAMENTO Gli organizzatori, per questo giubileo, hanno voluto ricreare un contesto uguale alla prima edizione del 1922. Oltre all’invito a soli 139 atleti, l’abbigliamento e l’attrezzatura richiesti dovevano rispecchiare la moda e la tecnica degli anni Venti del secolo scorso. «N on è stato difficile recuperare questo materiale - dice - perché la mia è una famiglia di fondisti: basti pensare che mio papà Ovidio è stato presidente dello Sci Club La Valle Agordina per 40 anni. Mi è bastato andare nella sua soffitta per trovare un paio di sci che custodiva gelosamente. Ho trovato anche pantaloni e golfino, anche se sotto di questi ho indossato dei capi tecnici che mi hanno salvato dal freddo. Sabato 12 febbraio, giorno della competizione, alla mattina c’erano -15 gradi ma poi via via la temperatura si è alzata. Ha nevicato e anche piovuto. Ai punti di rifornimento da mangiare trovavamo pane e lardo mentre al posto della sciolina del catrame » .