Neonato figlio di 2 mamme, Paniz: «In Italia sentenze favorevoli»

MEL - La legge non c’è: così c’è chi fa in un modo, chi in quello diametralmente opposto. È tutta da chiarire la vicenda dell’iscrizione delle due mamme di un piccolo nato a Feltre, all’anagrafe del comune di Mel. La parola ora spetta al giudice del Tribunale di Belluno a cui la Procura ha fatto ricorso ritenendo l’atto illegittimo. «La nostra legge riconosce la genitorialità a persone di sesso diverso», ha detto il procurare Paolo Luca chiedendo di cancellare...