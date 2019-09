Vendeva droga ai ragazzini: spacciarore 57enne arrestato

di Olivia Bonetti

Si era rimesso in affari dopo anni il pusher di Quero che venerdì è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Feltre per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. La notizia è stata diffusa solo ieri, dopo che l’uomo, T.S. 57 anni (non è stato possibile sapere il nome per esteso ndr), è stato messo ai domiciliari a seguito della convalida e interrogatorio di garanzia. Nella casa del pusher, che vendeva anche a ragazzini, sono stati trovati 1 chilo e 400 grammi di hashish e un etto di marijuana.