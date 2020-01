In auto con un carico di eroina: coppia arrestata all'uscita dal casello

BELLUNO - I poliziotti li aspettavano a Pian di Vedoia. Quando la coppia, lei residente nell’Agordino, ha superato la sbarra si è abbassata anche la paletta degli agenti. Il controllo ben presto ha confermato i sospetti.



MANETTE AI POLSI

Dall’auto è spuntato un ingente quantitativo di stupefacente: un etto e mezzo di eroina. Una montagna per un bacino ristretto come quello di Belluno. Per i due occupanti (nell’immediatezza non è stato possibile stabilire a chi dei due appartenesse la droga) è scattato l’arresto. Immediatamente è stato avvertito il loro avvocato e nel corso della perquisizione domiciliare sono stati recuperati ventimila euro in contanti. Così per i due si sono aperte le porte del carcere. «Per questa provincia si tratta sicuramente di un importante sequestro» sono le poche parole che filtrano dagli inquirenti. Il riserbo, attorno alla vicenda, rimane massimo. Ora bisognerà ricostruire che giro abbia fatto quella droga, dove sia stata acquistata, come mai sia arrivata in provincia e soprattutto a chi fosse destinata. Ieri mattina al carcere di Belluno c’è stato l’interrogatorio di garanzia con il giudice per le indagini Enrica Marson che si è trovata faccia a faccia con l’uomo accusato di detenzione ai fini di spaccio.



ULTERIORI ACCERTAMENTI

Proprio alla luce del tipo di sostanza sequestrata i poliziotti della Squadra Mobile, coordinati dal dottor Jacopo Ballarin, intendono chiarire i contorni della vicenda nel suo complesso. Sarà quindi necessario stabilire se i due fossero solo dei corrieri o se gestissero in proprio una rete di smercio dello stupefacente. Una circostanza che appare poco probabile: un quantitativo così importante può fornire decine e decine di clienti. Ma chiaramente toccherà alle indagini trovare delle risposte per ogni punto interrogativo.