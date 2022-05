AGORDO - Carenza di pulizia, assenza di igienizzazione, mal funzionamento di riscaldamento e aria condizionata. E poi, autisti impreparati e un po' spericolati. Questo e altro ancora compone la lista della spesa presentata da vari lavoratori Luxottica a Dolomitibus in riferimento al servizio di collegamento di Belluno, Feltre e Sedico con Agordo. Getta acqua sul fuoco il sindacato che, pur accogliendo le segnalazioni, cerca di spiegare le difficoltà incontrate dall'azienda che gestisce il trasferimento quotidiano di centinaia di pendolari.



LE LAMENTELE



Il dito delle maestranze punta contro sedili, pavimenti e finestrini dei pullman sporchi. «Non parliamo della sanificazione tra turni - viene sottolineato -: praticamente inesistente». Per proseguire verso il climatizzatore interno degli stessi: freddo al mattino e torrido durante il giorno. Ma la preoccupazione più forte viene manifestata nei confronti degli autisti che hanno un veloce turn over e che non hanno cognizione di causa su strade da seguire e fermate da rispettare. «Per non parlare poi - viene spiegato - di chi proprio non sa guidare e che quindi mette a repentaglio la sicurezza di una settantina di persone. Una società che mensilmente riscuote danarosi abbonamenti non può lasciar solo con un pullman a due piani pieno un ragazzo appena arrivato in azienda». Ma una lancia viene spezzata per gli stessi autisti: «Non incolpiamo loro di questo andazzo: del resto, sono sottopagati e con turni orari assurdi. Ecco perché appena possono se ne vanno».



LA RISPOSTA



Pronta la risposta della Commissione trasporti. «E' da 4-5 anni che Dolomitibus soffre di varie problematiche - afferma Gian Luca Galvanio - come il rinnovo parco mezzi e la carenza di personale. Non trovando autisti in loco ha allargato la propria ricerca in altre regioni, creando bandi ad hoc ma con poche adesioni, essendo un lavoro che comporta tanti sacrifici. L'azienda ha sicuramente delle difficoltà ma in tanti anni di collaborazione con noi della Commissione trasporti non si è mai tirata indietro nel venire incontro, quando possibile, a richieste migliorative affrontando le segnalazioni disservizi». Appellandosi alla collaborazione, Galvanio chiede ai colleghi Luxottica «il rispetto delle regole di viaggio e la segnalazione di eventuali problemi in genere, specificando la tratta, il numero del mezzo, il giorno e l'ora. Consigliamo di contattare un delegato sindacale dei trasporti, che può intervenire tempestivamente avendo contatti diretti con la direzione. Ultimo ma non ultimo chiedo pazienza riguardo l'inserimento di nuovi autisti (pochi) che si devono confrontare con il territorio bellunese, difficile da gestire per morfologia e ampiezza. Ovviamente resta prioritaria la sicurezza».