​Dior, da Safilo a Marcolin: il lusso approda adesso a Thélios

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LONGARONE - Dopo aver divorziato da Safilo, con la quale è rimasta per vent'anni, la maison Dior passa a Thélios, marchio di esperti di occhiali nel gruppo LVMH. Un accordo per la creazione, fabbricazione e distribuzione di occhiali Dior nel mondo intero. Questa collaborazione segna un passo avanti decisivo per la joint venture LVMHMarcolin, che diventa un attore di spicco nel settore dell'occhialeria per le maison del gruppo LVMH.