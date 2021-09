È morto il noto designer Mazzorana, aveva 67 anni

BELLUNO - Belluno piange Mario Mazzorana, 67 anni, morto improvvisamente ieri lasciando nel dolore la moglie Mara, il figlio Marco e il fratello sacerdote, l'esperto di arte don Giacomo Mazzorana. Mazzorana era molto noto in città, non solo perché risiedeva con la famiglia in centro storico e spesso lo si vedeva passeggiare con la moglie, ma anche per la serietà e la creatività con cui portava avanti la sua professione di designer. Aveva lavorato molto in Germania, in progetti di gelaterie e attività di diverso genere e si era occupato anche della ristrutturazione di negozi e ristoranti della sua città. L'ultimo restyling del Maja Dress di via Roma, per esempio, porta la sua firma così come la pizzeria ristorante Mirapiave. Lo studio di design era in piazzale della Resistenza da dove, negli anni, si era costruito un nome tanto da diventare un professionista quotato e molto apprezzato per lo stile che sapeva imprimere ai suoi lavori e per la creatività, sempre elegante, mai sopra le righe. Aveva lavorato parecchi anni al mobilificio Bortoluzzi, dove si occupava della progettazione degli spazi, e aveva messo la firma su molte belle case private. Un lutto che ha colpito molto l'intera comunità bellunese.

ATr.