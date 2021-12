Chioggia e Cortina, sindaci in isolamento perché positivi al Covid: continuano a lavorare in videoconferenza

CHIOGGIA/CORTINA - Dalla laguna alle Dolomiti, la spiacevole sorpresa della positività accomuna due sindaci, Mauro Armelao e Giampietro Ghedina, primi cittadini di Chioggia e Cortina, hanno comunicato ai loro collaboratori e ai residenti dei loro Comuni l'esito inatteso di un tampone.

Chioggia, tamponi in giunta

APPROFONDIMENTI AVIANO Sindaco positivo al Covid: aveva già fatto la terza dose.... POVEGLIANO Il sindaco No vax prende il Covid: «Meglio, così mi... AMMINISTRATIVE 2021 Chioggia, il neosindaco leghista Armelao: «Sarò il... CORTINA Mondiali, Ghedina guarda lontano: «E' solo una tappa in...

Quarantena in casa per il sindaco Armelao, tamponi per tutta la giunta e collaboratori, riunioni di commissione a distanza. Lunedì il sindaco, Mauro Armelao, non ha potuto partecipare agli stati generali della pesca, perché un accertamento sanitario, a seguito di un malessere che lo aveva preso il giorno precedente, aveva evidenziato la sua positività al Covid-19. Armelao, quindi, si è subito isolato e tutte le persone che erano state a contatto con lui negli ultimi giorni sono state sottoposte a tampone. Per il momento non ci sono altri positivi tra i componenti della giunta e il vice sindaco, Daniele Tiozzo Brasiola, ha sostituito Armelao nei vari impegni istituzionali, compreso quello degli stati generali nel corso del quale lo stesso vice sindaco aveva accennato all'indisposizione del primo cittadino. «Armelao era vaccinato e, quindi, non manifesta sintomi gravi - rassicura Brasiola -, di comune accordo abbiamo rivisto la sua agenda e deciso di convocare le commissioni in programma in modalità teleconferenza. Vedremo se sarà necessario assumere altre misure». In ogni caso, vista la crescita dei contagi anche a Chioggia, nulla di strano un sindaco, per propria scelta e carattere, a contatto ogni giorno, con decine di altre persone, possa essere risultato positivo. (D.Deg.)

Cortina, in attesa del booster

Nella "capitale" ampezzana delle Dolomiti stessa sorte per Gianpietro Ghedina. Il sindaco ha avvisato tutti i cittadini attraverso i social: «Può accadere che dopo quasi due anni dall’inizio della pandemia, dopo 22 mesi che ricevi quotidianamente l’elenco delle persone positive del tuo paese, su quelle righe evidenziate in arancione leggi anche il tuo nome: Gianpietro Ghedina caso positivo. Sto bene, qualche linea di febbre che mi ha allarmato - scrive Ghedina -, tampone molecolare e l’esito di positività al test Covid. Qualcuno si domanderà… Ma era vaccinato? Ero in attesa del terzo vaccino, il cosiddetto booster, prenotato per il 16 dicembre, giusti 6 mesi dalla seconda dose. E dunque eccomi in isolamento, da dove comunque continuo a lavorare, anche grazie alla tecnologia che in questo periodo di restrizioni ci sta agevolando molto. Ho voluto condividere questa mia situazione per trasparenza, senza voler creare dibattiti sul vaccino o su altri aspetti, ma con l’unico desiderio di sentirvi più vicini» ha concluso il primo cittadino cortinese.