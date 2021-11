AVIANO - Brutte notizie per l’amministrazione comunale di Aviano: il sindaco Ilario De Marco Zompit, che è vaccinato, è risultato positivo al Covid-19. «Purtroppo stamattina ho effettuato un tampone molecolare al Cro di Aviano e sono risultato positivo, per cui dovrò stare in quarantena fino ad avvenuta guarigione - ha annunciato ieri, 19 novembre -. Oggi, secondo il protocollo, il municipio sarà sanificato e i dipendenti saranno sottoposti a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati