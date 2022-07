CORTINA Dalla piazza alle montagne, sino alla cima della Tofana, 2.000 metri più in alto: la conca d’Ampezzo è animata da molteplici eventi, in questa fine di settimana. Si va dall’economia e dalla socialità alla musica, letteratura, arte, in una stagione turistica estiva che è esplosa: «Già il mese di giugno è stato molto buono, con una frequentazione legata soprattutto allo sport – conferma Roberta Alverà, assessore comunale al turismo – adesso entriamo nel momento culminante della stagione, con eventi culturali e con l’offerta completa, che Cortina è in grado di dare ai suoi ospiti. La risposta della clientela è molto buona, perché c’è voglia di uscire, di ripartire, di lasciarsi alle spalle un periodo brutto, seppure non sia finito. Le prospettive per il prosieguo dell’estate sono buone. Ci auguriamo che questo andamento continui nei prossimi mesi».

PROBLEMA PARCHEGGI

Cortina è pronta, ma ci sono comunque alcuni problemi da superare, a cominciare dalla mobilità in paese, gravata dalla carenza di parcheggi, mai così pochi come quest’anno: «Alcune criticità ci sono, è fuori dubbio – ammette Alverà – la volontà della amministrazione comunale è cercare di fare meglio possibile, per ciò che Cortina merita. Bisogna fare il salto di qualità, in una cittadina molto ambita, ma che deve essere anche accogliente».

IN PIAZZA

In piazza si sta allestendo il villaggio di casette di “Scoop!”, la festa di Confcooperative Belluno Treviso, che si aprirà alle 9 del mattino di sabato 23 luglio. Alle 10 il confronto pubblico su “Il ruolo della cooperazione per la sostenibilità della filiera vitivinicola”. Dalle 11 in azione l’associazione cuochi di Belluno. Alle 14.30 laboratorio di tiramisù in piazza; alle 15.30 il secondo confronto “Dialoghi di agricoltura – storie di imprese cooperative” e poi l’arte del latte. Si chiude alle 18 con lo spettacolo di Dario Vergassola “Storie sconcertanti”. Tutto il giorno ci saranno degustazioni d’eccellenza in piazza, negli spazi espositivi delle aziende produttrici di formaggi e vini, con un mercato solidale dei prodotti, il cui ricavato andrà a favore dei gruppi “Insieme si può”, a sostegno dei progetti “Povertà a casa nostra”.

LETTERATURA

Per la letteratura, la rassegna “Una montagna di libri” propone oggi l’incontro su “Il Magistero – testi e documenti del pontificato di Giovanni Paolo I”. Alle 18, alla sala Don Pietro Alverà, interverrà il cardinale Pietro Parolin, segretario di stato Vaticano, a parlare degli scritti lasciati da Albino Luciani, di Canale d’Agordo, che sarà beatificato il prossimo settembre, a Roma. Domani alle 18, all’Ale x ander Girardi Hall, si sale “La montagna nuda – la prima ascensione invernale del Nanga Parbat” con Alex Txikon; sabato 23, alla sala cultura, è la volta della giornalista statunitense Anne Applebaum con il suo “Il tramonto della democrazia, il fallimento della politica e il fascino dell’autoritarismo”.

MUSICA E ARTE