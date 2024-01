CORTINA D’AMPEZZO - Ha vinto Cortina, ancora una volta. Le tre gare di Coppa del mondo di sci alpino femminile sono state un successo sportivo, turistico, promozionale. Sono state trasmesse in tutto il mondo, immagini splendide della conca innevata, sotto un cielo terso: cartoline emozionali. In pista hanno vinto alcune delle atlete migliori del Circo bianco, a confermare che la Olympia delle Tofane è impegnativa, premia chi la interpreta nel modo migliore, mentre non perdona errori o improvvisazioni. In paese c’è stato un incessante inanellarsi di eventi, manifestazioni, presentazioni, incontri - giorno e notte - con feste, musica, intrattenimento. Molte aziende e istituzioni hanno colto l’occasione per promuovere prodotti e servizi, di fronte a una platea attenta, un pubblico numeroso, tanti operatori dell’informazione.

LA SODDISFAZIONE

Per Michele Di Gallo, direttore generale di Fondazione Cortina, che organizza l’evento, c’è grande soddisfazione: «Il bilancio è assolutamente positivo. Abbiamo avuto tre giornate fantastiche, di bel tempo. Ci sono state condizioni tecniche complesse, per le ragazze, la pista era veloce, mossa, quindi c’è stata qualche caduta, qualche infortunio, che è sempre un messaggio non positivo per noi. È stata soprattutto una grande festa per il pubblico, con molte persone, quante non ne avevamo mai viste sulle Tofane, nelle tre giornate. Sono arrivati 1.200 studenti, delle scuole del Veneto, oltre 600 ragazzi degli sci club, tanti ospiti alla Tofana lounge, tutti hanno goduto dello spettacolo, quindi sicuramente il bilancio è positivo, per tutto il sistema Cortina». Stefano Longo, presidente di Fondazione Cortina, considera: «Chiudiamo un’ottima edizione di Cortina Audi Fis ski World cup. Le prime due giornate, con forti raffiche di vento, non sono state facili. Un grande lavoro è stato fatto dall’ambito sanitario, che ha garantito al massimo la sicurezza delle atlete. Devo fare i complimenti a tutta l’organizzazione, ai volontari, alle truppe alpine e alle forze dell’ordine, che hanno messo in campo, ancora una volta, passione e professionalità. Stiamo già pensando al 2025, lavorando in particolare per ospitare in maniera ancora più accogliente i tifosi e gli appassionati».

LE EMOZIONI

Per Longo sono stati tanti i momenti da ricordare di questa tre giorni: «Ma ne cito due: l’omaggio a Elena Fanchini, la campionessa che qui vinse nel 2015, e la premiazione di Lara Gut-Behrami da parte di Barbara Von Bergen, la campionessa olandese vincitrice della Coppa del mondo di discesa paralimpica nella scorsa stagione. Questa premiazione rappresenta l’ideale passaggio di testimone tra la Coppa del mondo femminile e la Coppa di sci alpino paralimpica, che prende il via lunedì. Due settimane di grande sci per Fondazione Cortina, all’insegna del motto “sNOw difference”».

LA NUOVA SETTIMANA

Michele Di Gallo aggiunge: «Questa settimana della Coppa paralimpica sarà importante, il vero test event per le Paralimpiadi. Quest’anno c’è la velocità, con la discesa libera, partenza in cima allo schuss, poi supergigante e due slalom. Siamo pronti: tutta la nostra organizzazione aveva quest’anno una attenzione particolare al tema della inclusività e della accessibilità». Sono soddisfatti gli operatori turistici e commerciali del paese, che hanno registrato il pienone. Stefano Pirro, presidente dell’associazione albergatori Cortina, conferma che nelle due giornate di venerdì 26 e sabato 27 gennaio non si trovava un posto letto, negli hotel della conca. L’analisi redatta da H-Benchmark per l’associazione di categoria ha rilevato la totale occupazione, già preannunciata nelle settimane precedenti. Molti gli stranieri, con le squadre agonistiche, ma anche i giornalisti al seguito e non pochi tifosi.