CORTINA D'AMPEZZO - Il coinvolgente palcoscenico della trasmissione "Che tempo che fa", condotto da Fabio Fazio, ha accolto ieri sera Stefania Constantini, la giocatrice ampezzana di curling, campionessa olimpica, capace di conquistare la prima, storica medaglia d'oro di questo sport. La sua presenza nel programma televisivo sul Nove, capace ogni settimana di record di ascolti, è stata una delle prime apparizioni di Stefania Constantini, dopo essere stata designata ambasciatrice di Cortina e dello sport nella conca d'Ampezzo.

L'INCARICO

Nell'incontro in municipio, il 12 gennaio scorso, il sindaco ampezzano Gianluca Lorenzi aveva sottolineato: «Non potevamo ambire a un testimonial migliore per il nostro paese, visto ciò che trasmette Stefania». Da due anni la ragazza è al centro dell'attenzione, da quando conquistò la medaglia d'oro olimpica nel curling, specialità doppio misto, in coppia con Amos Mosaner, ai Giochi di Pechino 2022. Ieri sera si è ritrovata catapultata nel frastornante ritmo della trasmissione, centrifugata fra le gag dei comici, le battute degli attori e dei numerosi ospiti. Lo spazio a lei destinato è stato davvero limitato, una breve apparizione, ben oltre la mezzanotte, ma ha comunque contribuito a far parlare di questo sport, anche con la divertita e divertente ironia degli altri ospiti, e Stefania è stata al gioco, simpaticamente, sfoderando l'affascinante sorriso che la contraddistingue. «Sono molto contenta che il curling, lo sport che amo, che ho nel cuore, sia oggi più conosciuto, anche grazie ai nostri risultati, alla squadra nazionale maschile, che è la prima del ranking mondiale, alla nostra squadra femminile, che sta crescendo».

IL VIDEO

È stato proposto un video, con le immagini dell'argento ai recenti Europei, dell'oro olimpico di Pechino. «Io ho iniziato a Cortina, il mio paese, dove vivo- ha raccontato - da bambina mi sono avvicinata al gioco grazie a un'amica, a suo padre, e da allora mi è rimasto nel cuore». Fazio ha sottolineato l'appartenenza di Stefania alla Polizia di stato: in questo caso l'atleta si è infatti presentata con la tuta del gruppo Fiamme oro. «Gareggio comunque come squadra nazionale italiana, nelle competizioni internazionali», è riuscita a spiegare. Fazio ha ricordato la medaglia d'argento, conquistata dalla squadra agli Europei in Scozia, lo scorso mese di novembre, con la skip Stefania Constantini e le sue compagne Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli. Infine ha fatto riferimento ai Mondiali femminili, che si giocheranno dal 16 al 24 marzo a Sydney, in Canada.

LA SCELTA DEL COMUNE

La scelta di sponsorizzare Stefania, con un contratto triennale, nasce da un accordo fra l'amministrazione comunale e Fondazione Cortina, come ha avuto modo di evidenziare il presidente Stefano Longo: «Respiriamo una forte positività, riflessa da Stefania e dal suo team. Cortina è culla del curling in Italia, qui c'è la tradizione di questo sport. Negli ultimi anni Cortina ha fatto un salto di qualità, nella propria autostima: sarà un vantaggio, nella competizione che dovrà affrontare dopo i Giochi 2026. Oggi si aggiunge un tassello importante: Stefania è ambasciatrice dello sport di Cortina». Nella trasmissione di ieri sera, in realtà, di spazio e tempo per parlare dello sport a Cortina, Stefania ne ha avuto ben poco, sovrastata dal pirotecnico palinsesto, ma è stata comunque una presenza importante. Ha potuto partecipare al programma, perché è saltata la trasferta oltreoceano, in Canada, che era prevista proprio in questa fine di settimana, per partecipare a una tappa del Grand slam di curling. Durante la prima edizione della Cortina curling cup, dall'11 al 13 gennaio, due delle ragazze della squadra erano ammalate, non hanno potuto gareggiare in quel torneo, e non hanno nemmeno potuto volare verso il Canada. Il prossimo appuntamento agonistico della squadra sarà alla fine di questa settimana, in Svizzera.