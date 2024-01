CORTINA D'AMPEZZO - Stefania Constantini potrà giocare a curling nel suo stadio Olimpico, l'impianto di casa, che l'ha vista crescere, sino a partire per la Cina e conquistare la medaglia d'oro ai Giochi invernali Beijing 2022, nel doppio misto, con Amos Mosaner. La campionessa ampezzana sarà sul ghiaccio giovedì per la prima edizione della Cortina curling cup, il grande evento internazionale, primo test in vista dei tornei olimpici e paralimpici della disciplina nei Giochi invernali 2026. Per Stefania c'è quindi la possibilità di provare, in questo torneo per club, l'impianto che, fra due anni, potrebbe vederla invece vestire la divisa della nazionale italiana, nei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026.

FORTE SINERGIA

La Cortina curling cup è l'evento proposto da Fondazione Cortina, in sinergia con l'Associazione curling Cortina e costituisce uno degli 8 appuntamenti del World curling tour. Vi partecipano 10 squadre, in rappresentanza di 8 nazioni, comprese alcune delle formazioni più forti al mondo. L'Italia presenta il Team Constantini: la skip è proprio Stefania, affiancata da quattro compagne, l'italo svizzera Elena Mathis, le altre cortinesi Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli e la piemontese Angela Romei. Al momento questa rappresentativa è ottava nella graduatoria mondiale. L'altra squadra italiana è giovanissima, con le vincitrici dei campionati nazionali Juniores del team di Rebecca Mariani, Camilla Gilberti, Lucrezia Grande e Rachele Scalesse.

OCCHIO ALLE COREANE

Fra le altre squadre, grande attenzione per il Team Gim: la formazione della Corea del Sud che è la seconda forza del ranking mondiale. Dalla Germania arriva il Team Abbes; dalla Svizzera i Team Hurlimann e Schwaller; dall'Estonia il Team Kaldvee; il Team Munro dalla Scozia; il Team Rorvik dalla Norvegia; il Team Yildiz dalla Turchia. Le squadre sono divise in 2 gironi: le partite si disputeranno in 3 campi di gara, già allestiti, e prenderanno il via alle 10 di mattina di giovedì 11, per proseguire tutta la giornata, con l'inizio dell'ultimo incontro alle 18. Venerdì 12 gennaio si giocherà dalle 8, con i primi lanci, sino all'ultimo turno, che comincerà alle 20. Sabato 13 gennaio sono in programma i quarti di finali alle 8, le semifinali alle 11.30 e le finali alle 15. Il pubblico può accedere allo stadio Olimpico gratuitamente. In primavera lo stadio Olimpico sarà interessato da importanti lavori di ammodernamento, proprio per adeguarlo alle esigenze dei Giochi olimpici, ma soprattutto perle Paralimpiadi invernali 2026.

DAL 26 TOCCA ALLE SCIATRICI

La Curling cup sarà il primo grande evento sportivo dell'anno, per Cortina, ma il calendario proseguirà incalzante, nel mese di gennaio, dedicato alle donne. Nell'ultima settimana del mese ci sarà infatti la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, con 3 gare. Venerdì 26 gennaio sarà una data storica: si disputa infatti la centesima gara di Coppa del mondo femminile, sulla pista Olympia delle Tofane, e sarà una discesa libera, la disciplina regina della velocità. È una storia lunga 50 anni, poiché la prima gara di Coppa femminile fu la discesa libera del 14 dicembre 1974, quando vinse la fuoriclasse austriaca Anne Marie Moser Proell. Un'altra discesa libera seguirà sabato 27 gennaio; si conclude domenica 28 con un supergigante. Dal 30 gennaio al 2 febbraio seguiranno le gare di velocità paralimpiche, che fanno seguito alle prove tecniche dello scorso inverno: allora slalom e gigante, quest'anno discesa e supergigante, sulla stessa pista già teatro delle gare femminili. Succederà lo stesso fra due anni, in quanto le gare delle Paralimpiadi solitamente si svolgono sugli stessi tracciati delle Olimpiadi femminili. A fine inverno torna lo snowboardcross, con due gare l'8 e il 9 marzo. In primavera Cortina ospita le finali di Coppa del Mondo di scialpinismo, 4 gare dal 6 al 10 aprile: fra queste ci saranno anche le specialità che esordiranno fra le discipline olimpiche ai Giochi italiani 2026.