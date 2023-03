CORTINA - Stefania Constantini d’oro, Amos Mosaner di bronzo, nel campionato italiano doppio misto di curling, in cui si sono trovati di fronte, da avversari, i due campioni olimpici di Pechino 2022. La coppia d’oro, che entusiasmò l’Italia, con lo storico filotto di undici vittorie consecutive e la conquista della medaglia, sconfitti tutti i più forti giocatori al mondo, da allora non ha più giocato assieme.

IL CONFRONTO

Nei giorni scorsi si sono invece scontrati da avversari, sul ghiaccio di Pinerolo, in Piemonte: Amos in squadra con Alice Cobelli, compagna in campo e nella vita, Stefania con Sebastiano Arman, con cui giocò già i Mondiali, nella primavera 2022. Già in quell’impegno internazionale non si ricompose la formazione che, soltanto due mesi prima, aveva portato il curling italiano alla prima medaglia olimpica. Da allora i due atleti hanno seguito strade diverse, che si sono incrociate in questo campionato nazionale. Nello scontro diretto, la prima partita del torneo, è finita 6-5 per la coppia Arman/Constantini, che poi ha vinto anche tutti gli altri turni del girone di qualificazione e ieri ha dominato la finale per la medaglia d’oro. Contro la coppia di giovani fidanzati ampezzani, Francesco de Zanna e Giulia Zardini Lacedelli, i più esperti campioni hanno vinto 7-2 e conquistato la medaglia d’oro, con la partita che si è chiusa dopo sei mani soltanto, delle otto previste, per il ritiro degli avversari, di fronte alla manifesta superiorità. Amos Mosaner e Alice Cobelli hanno vinto la finale per la medaglia di bronzo, chiusa 7-4, alla settima mano, contro la coppia composta dal trentino Simone Giovanella e dall’ampezzana Marta Lo Deserto, compagna di squadra di Stefania Constantini, nella nazionale italiana femminile, con Giulia Zardini Lacedelli e la Piemontese Angela Romei, quest’anno tesserata con il club Dolomiti Almaviva di Cortina.

VISTA 5 CERCHI

Nello stadio Olimpico, monumento dei VII Giochi olimpici invernali Cortina 1956, opportunamente ammodernato, fra tre anni si giocheranno i tornei a cinque cerchi di Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Stefania Constantini, atleta del gruppo sportivo Fiamme oro della Polizia di stato, punta a partecipare a quei Giochi, che si disputeranno in casa, nell’impianto che l’ha vista avvicinarsi al curling da bambina e crescere. L’Italia è qualificata di diritto a tutte le gare olimpiche, in quanto nazione organizzatrice, per cui la presenza è garantita. Su quello stesso ghiaccio Stefania ha conquistato il suo quarto titolo italiano femminile, soltanto una settimana fa, domenica 5 febbraio, guidando la sua squadra da skip, da stratega, da capitana in campo. Per la sua formazione Dolomiti Almaviva è il quarto titolo consecutivo, conquistato con dieci vittorie consecutive nelle qualificazioni, poi con il dominio delle finali. Ieri è arrivato il suo secondo alloro stagionale, nel doppio misto. Con questa vittoria, Sebastiano Arman e Stefania Constantini hanno conquistato il diritto di partecipare ai Campionati del mondo di mixed doubles, che si giocheranno dal 22 al 29 aprile a Gangneung in Corea. Prima però ci sarà l’impegno con i Mondiali femminili, in calendario a Sadviken, in Svezia, dal 18 al 26 marzo.