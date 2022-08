CORTINA - Curling d'oro, a ritmo di samba. È ciò che sta proponendo in questi giorni Stefania Constantini, la giovane ampezzana medaglia d'oro ai Giochi olimpici invernali Pechino 2022, in coppia con il trentino Amos Mosaner, nella specialità del doppio misto. Stefania è stata invitata in Brasile dalla Federazione sportiva invernale di quel Paese, per spiegare che cos'è il curling, come si gioca, per promuovere questa disciplina in un contesto in cui non è per nulla conosciuta. Era stata invitata da tempo, ma ha dovuto far collimare i molteplici impegni.

LA NEO POLIZIOTTA

Lunedì scorso ha sostenuto l'esame, per diventare a tutti gli effetti agente della polizia di Stato, dopo aver seguito i vari corsi, compresa la prova di sparo, sia con la pistola, sia con la mitraglietta (a raffica), e ha conseguito il porto d'armi. Martedì ha prestato giuramento, nella sede del centro addestramento alpino della Polizia, a Moena, in Val di Fassa, e ora è ufficialmente una poliziotta, nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro. Pochi giorni prima era stata insignita del premio Pelmo d'Oro, nella cerimonia di sabato 30 luglio, a Laggio di Cadore, assieme allo sciatore paralimpico cadorino René De Silvestro.

UNA SCUOLA PER MONTALE

In Brasile è stata accolta anche dalla scuola internazionale italiana Eugenio Montale, che ha pubblicato diverso materiale sulla visita dell'illustra ospite italiana. Con la campionessa olimpica era atteso anche Darrell Ell, un istruttore con una lunga esperienza, nell'ambito della Federazione mondiale del curling, che ha organizzato la trasferta di Stefania, assieme alla Federazione brasiliana sport ghiaccio. «Da noi condividerà le sue esperienze e sarà di ispirazione per una nuova generazione di possibili atleti, qui in Brasile», scrivono i promotori dell'iniziativa. Al suo arrivo Stefania è stata ricevuta all'aeroporto e accompagnata nelle diverse destinazioni. Ha trovato un campo da curling ben allestito, con il ghiaccio regolamentare, oltre a diverse attività a secco, destinate soprattutto ai bambini, come il floor curling e giochi interattivi per gli studenti. All'Arena Ice Brasil ha invece trovato un squadra di dilettanti, ben decisi a divertirsi, ma soprattutto a seguire gli insegnamenti di una celebrità di questo sport.

UN MESE PRIMA

La Federghiaccio brasiliana ha invece pubblicato una divertente intervista a Constantini, corredata da molte fotografie, che la vedono impegnata sul ghiaccio, ma soprattutto con la medaglia d'oro olimpica al collo. Già un mese fa anticipavano l'arrivo della campionessa, per la visita al Brasile, ma anche per un Olympic celebration tour. Stefania dichiarò: «È un bene che il nostro sport si possa espandere in tutto il mondo, ma soprattutto, che ci siano più nazioni che possano diventare competitive». La disciplina è infatti in espansione, rispetto alle aree storiche di diffusione popolare, dai Paesi nordici e scandinavi all'arco alpino, dal Nordamerica, soprattutto Canada, alle Isole Britanniche.

«UNA NOSTRA VITTORIA»

«Ora tutta l'Italia conosce il curling ha dichiarato Stefania e questa è stata una vittoria per noi giocatori. Finalmente il nostro sport è rispettato e comincia a essere compreso». La permanenza in Brasile si limita a 5 giorni, per cui il ritorno è ormai quasi prossimo, con tutte le difficoltà derivanti dal fuso orario, ma Stefania aveva già preannunciato il massimo impegno: «Purtroppo non rimarrò più di qualche giorno, ma non vedo l'ora di incontravi, anche se è per una così piccola occasione». La campionessa ampezzana ha anche fatto promozione per le Olimpiadi Milano Cortina 2026, nelle quali si giocherà a curling proprio allo storico stadio Olimpico di Cortina, simbolo dei Giochi del 1956: «Partecipare ai Giochi già è motivo di soddisfazione e orgoglio, in casa è qualcosa di ancora più speciale».