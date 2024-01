CORTINA - Stefania Constantini è ambasciatrice di Cortina e dello sport nella conca d'Ampezzo. «Non potevamo ambire a un testimonial migliore, visto ciò che trasmette Stefania», ha esordito il sindaco ampezzano Gianluca Lorenzi, nell'ufficialità dell'aula consiliare, presentando l'accordo di sponsorizzazione, per tre anni, che unisce l'amministrazione comunale alla campionessa olimpica di Pechino 2022, in coppia con Amos Mosaner, nel doppio misto di curling. Stefania si è presentata in municipio con le compagne di squadra Elena Mathis e Angela Romei, con le quali sta giocando la prima edizione della Cortina curling cup, sul ghiaccio di casa, allo stadio Olimpico. Mancavano Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli, influenzate.

L'ORGOGLIO

«Vedere la vostra squadra giocare è un orgoglio per noi, per i risultati e per ciò che trasmette sul ghiaccio», ha aggiunto il sindaco Lorenzi, anch'egli giocatore di curling. Il berrettino in testa, lo scoiattolo simbolo di Cortina, la storica scritta in corsivo: la giovane atleta, con la sua squadra recente medaglia d'argento ai campionati Europei femminili, porterà nel mondo, per tre anni, queste immagini. Lo farà anche a Cortina, nel febbraio 2026, ai Giochi olimpici invernali, che potranno essere il momento culminante di una carriera già fulgida. «Avere l'occasione di rappresentare Cortina è davvero emozionante per me - ha detto Stefania perché io sono legata a questo paese, è casa. Cortina è sempre stato un luogo dello sport. La nostra disciplina è piccola, ma si sta facendo onore, con grandi risultati. Lo stesso è Cortina, un paese piccolo, di cinquemila abitanti, ma potente nei risultati. Cercherò, con la mia squadra, di raggiungerne altri». Ha assistito alla cerimonia Luigi Petrillo, dirigente del commissariato di polizia di Cortina: Stefania è una atleta delle Fiamme oro.

Per Fondazione Cortina, che rientra in questo accordo, in sinergia con l'amministrazione comunale, il presidente Stefano Longo ha sottolineato: «Respiriamo una forte positività, riflessa da Stefania e dal suo team. Cortina è culla del curling in Italia, qui c'è la tradizione di questo sport. Negli ultimi anni Cortina ha fatto un salto di qualità, nella propria autostima: sarà un vantaggio, nella competizione che dovrà affrontare dopo i Giochi 2026. Oggi si aggiunge un tassello importante: Stefania è ambasciatrice dello sport di Cortina. Accade durante la Cortina curling cup, il ritorno internazionale di questa disciplina, dopo quattordici anni dai Mondiali. Lo stadio Olimpico è una delle qualità di Cortina: dobbiamo imparare a essere orgogliosi di quello che abbiamo, di ciò che un paese di cinquemila abitanti è capace di fare».

IL PASSAGGIO

Alessandro Zisa, presidente del club Dolomiti, la prima squadra di Stefania, suo primo allenatore, ha sottolineato: «Passiamo da Kristian Ghedina, ambasciatore di Cortina ai Mondiali 2021 di sci alpino, a Stefania Constantini, ambasciatrice ai Giochi olimpici 2026. Lei valorizzerà tutto il territorio, con gli sport olimpici del 2026: il curling, lo sci alpino femminile, speriamo anche il bob, lo skeleton e lo slittino, se il 18 gennaio arriveranno le notizie che tutti aspettiamo. Questo progetto, che parte dall'amministrazione comunale e da Fondazione Cortina, è una occasione imperdibile per impiegare l'immagine bella e genuina di Stefania, in un percorso che arriva ai Giochi 2026 e va oltre».