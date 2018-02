Trovato il quadro di De Chirico rubato 46 anni fa dall'hotel Corona

di Marco Dibona

CORTINA - Dopo quasi mezzo secolo ritorna a Cortinadi. Il dipinto, un olio su cartoncino, era stato rubato nel 1972, nell'di Mario Rimoldi, già sindaco del paese, albergatore, collezionista d'arte, morto il 23 luglio di quello stesso anno. «Quell'opera faceva parte di un furto importante, che avvenne nella hall del nostro albergo conferma Stefano Rimoldi, nipote del famoso cultore d'arte quando rubarono una dozzina di quadri, tutti molto belli, di De Chirico, Campigli, De Pisis, Sironi e altri autori. Allora dissero che si trattò di un furto su commissione. Qualche quadro fu ritrovato, negli anni successivi, di altri si persero le tracce. Ora sono stato avvisato di questo ritrovamento e sono in attesa che mi venga comunicato ufficialmente qualcosa sulla restituzione».I carabinieri del reparto operativo del comando patrimonio culturale hanno ritrovato il Cavallo con criniera al vento all'estero. Lo scorso ottobre, durante l'attività di monitoraggio del mercato online delle opere d'arte, i militari della sezione antiquariato hanno individuato, in una delle più importanti case d'asta londinesi, quest'opera di De Chirico, in procinto di essere messa in vendita, con un prezzo di partenza di 35mila sterline, pari a circa 40mila euro.