Cortina Fashion Week, una sfilata di marchi di prestigio, feste esclusive e eventi avveniristici

CORTINA D'AMPEZZO - Immancabile l'appuntamento con la kermesse Cortina Fashion Weekend dal 7 al 9 dicembre che apre la stagione invernale 2023/2024 della famosa località sciistica all’insegna del glamour e del divertimento ma anche della tecnologia. La 13esima edizione curata da “Cortina for Us” con il patrocinio del Comune di Cortina d’Ampezzo e della Provincia di Belluno si presenta più ricca che mai di eventi, in una Cortina proiettata verso le prossime olimpiadi invernali del 2026 già imbiancata e addobbata di luci in un magico clima prenatalizio.

Un’anteprima c'è stata giovedì 7 dicembre alla Conchiglia in Corso Italia con l’inaugurazione della manifestazione da parte del sindaco di Cortina D’Ampezzo, Gianluca Lorenzi, insieme al presidente di "Cortina For Us", Franco Sovilla; a seguire lo spettacolo di musica e danza ideato da Mario Zimei messo in scena dal gruppo, tutto femminile, Drum Dance Women Company.

IL SIGNIFICATO «Il Cortina Fashion Weekend – afferma Sovilla - è ormai l’appuntamento fisso della Regina delle Dolomiti che segna l’avvio della stagione invernale. Anno dopo anno questo momento è divenuto la prova di come la località sia in grado di fare squadra per i grandi appuntamenti». Una stagione che si apre con i migliori auspici per gli amanti dello sci con le piste ben innevate: «Prontissimi per una nuova attesissima stagione sportiva» afferma Marco Zardini, presidente di Cortina Skiworld e con una novità tecnologica per gli sciatori che permette l’acquisto online dei biglietti e la scansione degli stessi tramite QR Code. Ieri, 8 dicembre, una valanga di eventi che ha "travolto" Cortina con il clou dalle ore 18 con spettacoli, presentazioni, dj set e aperitivi ospitati nei diversi negozi ampezzani, da quelli di articoli sportivi alle gioiellerie a quelli di abbigliamento. E tra le inaugurazioni il nuovo negozio di abbigliamento “Filson” in Largo Poste e per Gastronomia Cortina con il Kaisernchmanner. In piazza Angelo Dibona è stato presentato dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (Fisg) e dalla Fondazione Dmo Dolomiti Bellunesi il calendario dei grandi eventi sportivi della stagione invernale 2023/24 con l’avvio anche della partnership tra Fisg e Dmo che sarà a fianco della nazionale italiana di curling e di wheelchair curling. Dalle ore 18 alle 23 Dj set nel negozio Diadora, in collaborazione con Rosadira, dove sarà possibile ritirare il bracciale per l’evento di sabato “Rosadira Festival” a Rumerlo. La sera un party iconico organizzato dalla locandiera Elisabetta Dotto “Colbacco e tacco 12” all’Ambra Cortina Luxury & Fashion Boutique Hotel (dress code pink & violet). Il tutto sarà seguito da “Radio Cecchetto”, la nuova emittente radiofonica di Claudio Cecchetto (in Dab e via web), che venerdì 8 dicembre lancia un nuovo programma con Riccardo Piermattei trasmesso dallo storico Hotel de la Poste, trasformato in palcoscenico radiofonico, che sarà in programma ogni venerdì per tutta la stagione invernale.

OGGI Sabato 9 dicembre si inizia con ritrovo alle 10, fino alle 19, sul tratto finale della pista di Rumerlo con il “Rosadira Festival” un après ski con musica, bar e food trucks che unisce natura e lifestyle organizzato che sarà trasmesso dalle ore 15 alle 19 in diretta streaming sul maxischermo della Conchiglia. Dalle ore 23 la festa proseguirà al Belvedere Club fino all’alba; Dalle ore 18 al laboratorio di idee, design e prodotti artigianali “Lab 20.21” al civico 7 di via Cesare Battisti ricevimento con aperitivo all’insegna dell’allegria e glamour organizzato dalla pr internazionale Paola Mazzuccato. Una serata dedicata al “Cortina Mountain Gin” all’Hotel de la Poste con la presentazione di una limited edition dell’elisir dedicata al regista Carlo e Enrico Vanzina, anticipando la grande festa che sarà organizzata nel weekend successivo in collaborazione con Franz Kraler per i 40 anni del film "Vacanze di Natale". Alle 18 inaugurazione degli uffici di Cortina di XH Group & Allestimenti Benfenati ideatori e organizzatori di eventi. Dalle 20:30 alla Cooperativa di Cortina evento musicale “Nia Luna Party” con presenza di ospiti di rilievo per l’inaugurazione del nuovo reparto abbigliamento (prenotazione online). Protagonisti dell’evento Daniela e Franz Kraler, vera e propria istituzione a Cortina, con il loro negozio multibrand dei marchi più prestigiosi della moda. Il 9 dicembre è dedicato alla grande moda con il party esclusivo di Fendi che presenterà la sua Winter Holiday Capsule con la presentazione di pezzi unici all’interno del multibrand Franz Kraler, in Corso Italia 119 (www.frankraler.com). L’evento è dedicato alle iconiche Peekaboo e Baguette, declinate in diversi dimensioni e pellami esotici. Le it-bag saranno le protagoniste dell’evento insieme ai capi esclusivi, emblema della Maison. Per l’occasione, le vetrine saranno dedicate al tema della Collezione Fendi Holiday con un cielo stellato, illuminato da una palette di colore argento, blu e bianco, accompagnato da stelle geometriche e dall’iconico logo della griffe romana. Si prosegue, poi allo chalet rifugio Ria De Saco di proprietà di Franz Kraler, con una cena stellata firmata da Graziano Prest e accompagnata da una performance musicale che farà ballare sino a tarda notte.

Durante la Cortina Fashion Week sarà svelato l’avveniristico pop-up store di Moncler sempre all’interno di Franz Kraler in corso italia 119, con la collezione Moncler Grenoble dedicata al doposci. Legno e oro per il nuovo pop up Ferragamo che ospiterà la capsule collection apre ski winter escape tra cui i dopo sci in montone light camel diventati ormai accessorio cult delle vacanze sulla neve. «Sono molto felice e orgogliosa di queste partnership con i marchi più prestigiosi della moda in una delle località invernali più note al mondo - afferma Daniela Kraler - Franz Kraler è un’istituzione a Cortina D’Ampezzo. In tutti questi anni di attività abbiamo sempre cercato di offrire ai nostri clienti un’esperienza di shopping unica. Le nuove collaborazioni e i pop up di quest’anno caratterizzato da molte sfide, spero regalino alla città di Cortina e ai clienti un momento di magia e di sogno. Le persone qui vengono in vacanza per stare bene quindi accanto a una natura meravigliosa, all’aria buona che si respira da noi, la salute, la gioia, l allegria ed anche le nostre vetrine e le proposte di moda devono essere sfavillanti gioiose, ricche. Da noi, una persona deve sentirsi bene anche solo entrando, anche se non compra o non può comprare. Questo fa parte del mio dna e del mio modo di concepire la moda, da sempre». Louis Vuitton, durante il Cortina Fashion Weekend rende omaggio alla craftsmanship emblema del savoir faire della Maison e svela il cabinet of wonders, una affascinante selezione di creazioni uniche per le feste.