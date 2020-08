Telecamera subacquea e droni: nessuna traccia del 38enne disperso nelle acque di Fanes

CORTINA - Sono proseguite pure oggi, 16 agosto, purtroppo con esito ancora negativo, le ricerche dell’uomo romano 38 enne, scivolato nelle cascate di Fanes, a Cortina, venerdì scorso. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Venezia hanno utilizzato una telecamera subacquea per scandagliare il catino, oltre l’utilizzo di un drone per il controllo della zona, ma dell’uomo nessuna traccia. Le ricerche proseguiranno domani sempre con supporto del personale del soccorso alpino.

Il 38enne, Alfonso Maria Lostia, nel primo pomeriggio di venerdì scorso si trovava con la moglie e si sono incamminati in località Ponte Alto lungo la ferrata Giovanni Barbara per andare a vedere le cascate. E' poi scivolato nell'acqua, senza più riemergere. A lanciare l'allarme erano stati alcuni escursionisti che dal versante opposto l'hanno visto cadere dal sentiero e poi finire nella vasca. Le ricerche riprenderanno domani. Ultimo aggiornamento: 18:59