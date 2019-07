di Marco Dibona

CORTINA - Lenel Ru de ra Graes fanno già paura, quando la stagione degliè appena iniziata; con il primosi è già creata una situazione allarmante, nell’alveo del torrente che scende dal monte Cristallo, per confluire nel Bigontina, con l’apporto di grandi quantità di detriti. Ieri è scattato l’allarme per, che si sono trovati in difficoltà, sotto il passo Tre Croci, nella zona delle piste da sci del Cristallo, a Rio Gere. «Il nostro personale, che era in zona proprio per verificare la situazione, ha visto queste due persone nella zona compresa fra due rami del torrente, che ha scavato due vie – racconta Luigi Alverà, vicesindaco di Cortina e assessore alla protezione civile – così sono stati chiamati i vigili del fuoco, per trarli d’impaccio. I pompieri hanno usato le scale in dotazione, per creare delle passerelle, sulle quali i due malcapitati