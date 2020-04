Pailo e sbandieratori promuovono raccolte fondi a favore di ospedale e cittadini

FELTRE - In questo periodo di incertezza e di tanti dubbi sul futuro sanitario ed economico, il mondo del Palio di Feltre fa sentire la propria concreta presenza con un segnale di attenzione alle tante famiglie feltrine che si trovano a vivere in serie difficoltà economiche. I quattro Quartieri (Castello, Duomo, Port'Oria, Santo Stefano) hanno deciso autonomamente di sostenere il fondo istituito del Comune di Feltre per i concittadini in situazioni di momentaneo disagio.



Al contributo dei Quartieri si è unito anche quello dell'Associazione Palio Città di Feltre, che ha rimodulato le spese per la pubblicità extra regione per poter reperire le risorse necessarie, così che sarà possibile aiutare la città con 50 buoni spesa da 25 euro. Anche il Gruppo Sbandieratori Città di Feltre ha ritenuto di dare un contributo alla collettività, sostenendo una raccolta fondi a favore dell'Ospedale Santa Maria del Prato.



«Penso sia un bellissimo segnale dell'intero mondo del Palio, a favore del proprio territorio - ha dichiarato il presidente Eugenio Tamburino -, tanto più prezioso perchè elaborato autonomamente dai Quartieri e in un periodo difficile anche per loro. Penso sia molto significativo che l'intero mondo del Palio, al di là delle rivalità quando ci sarà da pensare alle competizioni, si dimostri unito e compatto sotto l'insegna della solidarietà, unendo non solo Castello, Duomo, Port'Oria e Santo Stefano, ma anche l'Associazione Palio e il Gruppo Sbandieratori Città di Feltre. Realtà importanti per la città, che conoscono le difficoltà di tutte le associazioni in questo momento, ma che proprio per questo sentono di dover essere vicini alle famiglie feltrine. Credo che ancora una volta si possa dire che il Palio per Feltre è un valore aggiunto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA