SEDICO - Il record è stato battuto. L’indistruttibile Lele con il gruppo Camping Eden di Falcade ce l’ha fatta: sono state bene 1527 le polpette consumate nell’arco della stagione invernale da questo gruppo proveniente della valle del Biois e da altre località, contro le 1525 riguardanti le precedenti edizioni. Il popolo delle polpette ha affollato ieri pomeriggio il ristorante alla Stanga di Sedico per salutare come da tradizione la stagione invernale con la simpatica premiazione della “Coppa Polpetta”.

LE PREMIAZIONI

Ieri pomeriggio i numerosi automobilisti in transito lungo la regionale 203 agordina non hanno potuto non notare una coreografia molto particolare allestita negli spazi antistanti il locale. Un nuovissimo food track dal quale uscivano profumi culinari, le balle di fieno per sedersi, e tanti turisti affezionati al ristorante alla Stanga, ma anche molti Bellunesi, intenti a consumare le specialità della casa. La famiglia De Cia ha premiato anche il fedelissimo gruppo “Jolly Blu Toretto”, classificatosi al secondo posto con 1266 polpette. Al terzo gradino del podio, più distanziato, il gruppo di Castalfranco Veneto “Villa Orsa” con 565 polpette.

ALTRI RICONOSCIMENTI

Una sana competizione che si rinnova da anni, e una cerimonia finale che ha voluto essere un ritrovo dei fedelissimi di questo saziante alimento che ha reso ormai famoso il ristorante Alla Stanga. Ma la premiazione non si è esaurita qui. Sono saliti infatti sull’originale podio di fieno il gruppo Sfinteri Bollenti per la costanza nello scegliere la birra, i Fai Ti di Zoldo premiato come gruppo meno numeroso ma più competitivo (si riferisce che un componente sia arrivato a mangiare anche 20 polpette in una sera), il fedelissimo e numeroso Sci Club Feltre con un premio speciale per l’amicizia, e la coppia Dal Magro per la sezione “polpette nel mondo”; i due sono stati scelti per una foto scattata e inviata al ristorante dal campo base dell’Everest.

LA MAGLIETTA

Ogni anno, in occasione della cerimonia conclusiva della manifestazione, a tutti i presenti viene omaggiata una simpatica maglietta ricordo. Tradizionalmente a inizio stagione invernale è aperto il “concorso” per la scritta più simpatica che è stata pensata nei mesi freddi. In quest’occasione, Cecilia, oltre che essere premiata per questo, ha visto la sua frase stampata sulle centinaia di magliette donate a tutti i presenti. Il gruppo del Camping Eden di Falcade ha allietato inoltre tutti i presenti intonando il brano da loro stessi creato: la canzone della polpetta, il cui testo richiama l’ospitalità e lo spirito di amicizia degli organizzatori.

LA MERENDA

Nel corso del pomeriggio, il ristorante ha offerto inoltre a tutti i presenti una gustosa merenda, composta oltre che dalle famose polpette, anche da porchetta e birra, distribuiti dal nuovissimo food track “Polpette delle Dolomiti” che il nuovo “polpettaio” Angelo con tutta probabilità porterà per le strade e i paesi della nostra montagna già dal prossimo periodo estivo. Da segnalare che le pietanze sono state servite in vassoi ecologici, così come le posate e altro materiale. Un ulteriore segnale coerente con i sani ingredienti delle polpette. Il pomeriggio si è concluso con tanti sorrisi, e il ringraziamento a tutto lo staff del ristorante alla Stanga, da sempre animato dai valori dell’ospitalità e della genuina accoglienza.