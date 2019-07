Automobilista in fin di vita dopo la lite: caccia al ciclista "pirata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Automobilista preso a pugni dalper una lite: operato d'urgenza per emorragia interna. Il caso, su cui indagano i carabinieri di Feltre e Belluno che stanno dando la caccia al ciclista fuggitivo, è accaduto a San Fermo, comune di Belluno, questa notte.Ricoverato all'ospedale di Feltre, in gravissime condizioni, un 78enne di Borgo Valbelluna. L'uomo in compagnia della moglie transitava al volante della sua auto a San Fermo, lungo la via che porta a Villa Gaggia. Per motivi non noti è nato un diverbio con il ciclista che lo precedeva. «Durante la discussione - spiegano i carabineri - il ciclista colpiva più volte l'uomo a mani nude anche quando lo stesso era terra, allontanandosi precipitosamente quando si accorgeva che a bordo del mezzo vi era anche una donna». La coppia ferita e sotto choc era andata al pronto soccorso di Belluno, dove veniva riscontrato all'uomo un trauma contusivo facciale e lombare giudicato guaribile in 8 giorni e per la moglie solo un grosso spavento. Ma rientrati a casa le condizioni del 78enne peggioravano al punto tale di provvedere al suo immediato ricovero. «Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Feltre e Belluno - spiegano dall'Arma provinciale - per risalire all'identita del ciclista descritto in maniera particolareggiata sia dall uomo che dalla donna».