Strade chiuse e allagamenti, preoccupa il livello del lago di Alleghe: danni ingenti nel Bellunese

Si procede alla conta dei danni mentre proseguono gli interventi nel Bellunese.

«Stiamo monitorando diverse situazioni critiche in provincia - spiegano i vigili del fuoco - Al momento (ore 12.30) risultano chiuse la Sp49 di Misurina, per straripamento del lago di Landro. Chiusa anche la Sp48 a Rio Gere, in via precauzionale (sul posto il personale di Veneto Strade).

Monitorato anche il lago di Alleghe, che si sta alzando di livello e al momento si trova a meno di 30 centimetri dalla strada. Manca l’acqua a San Vito di Cadore, per rottura dell’acquedotto.

Riaperta in trada mattinata la strada 51 bis fra Calalzo e Domegge dopo la frana di stamattina

Ultimo aggiornamento: 12:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA