Maltempo in regione, case e aziende scoperchiate, in fiamme il bosco di Pradis, un motociclista ferito a Tricesimo

Case, cantine e aziende scoperchiate, decine di alberi caduti, una saetta provoca l'incendio in un bosco: il maltempo si abbatte sul Friuli Venezia Giulia.per un forte temporale che ha provocato danni soprattutto a causa del vento. In via De Zan adper le forte raffiche del vento. Non è andata meglio per un capannone di Vajont. Qui, in via Treviso, la struttura è finita al mezzo di un fortunale con il vento che ha portato via il tetto. Almeno 30 le richieste di aiuto in tutta la Destra Tagliamento.a causa di una saetta. Un albero è caduto sulla sede stradale a Frisanco, fortunatamente senza provocare feriti. A Polcenigo un camino è caduta sulla strada. Problemi anche in provincia di Udine. I Vigili del fuoco con il 118 sono intervenuti per soccorrere. Vento forte anche nel goriziano. Ai Vigili del fuoco sono intervenuti per delle piastrelle che sono cadute da un condominio.Danni ingenti anche a Paularo e Pontebba.