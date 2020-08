Il maltempo flagella ancora il Veronese, nevicate sullo Stelvio

VERONA - Maltempo, altro pomeriggio terribile con nubifragi e grandine tra Garda, Valpolicella e Est Veronese e neve più a nord sullo Stelvio.

Ancora danni per il maltempo nel Veronese, dopo la bomba d'acqua e grandine di domenica scorsa. Oggi pomeriggio il nubifragio con una violenta grandinata ha colpito in particolare la zona tra il Lago di Garda, la Valpolicella e l'Est Veronese, dove il Palazzetto dello Sport di Montecchia di Crosara è stato completamente scoperchiato dal forre vento e dalla grandine. Grandine che ha colpito con enormi chicchi Colognola ai Colli, mandando in frantumi decine di tegole dei tetti. A Pali e Fitta di Soave danni a strutture per vento forte e danni anche ai vigneti del Soave come del Valpolcella. Grandinata anche a Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio. Una tromba d’aria ha interessato, invece, Palù, Buttapietra e Trevenzuolo.

Allagate ancora una volta alcune zone della città, come Veronetta e Parona, già colpite domenica scorsa.

E' tornata la neve in Valtellina. Nella ski-area del ghiacciaio dello Stelvio, per la gioia dei tanti turisti ancora presenti in questo fine settimana per la pratica dello sci estivo, sta nevicando. Al passo dello Stelvio, al confine con la provincia di Bolzano, a 2758 metri di quota nevica, ma il passo è sempre perfettamente raggiungibile da entrambi i versanti, quello lombardo e quello altoatesino, mentre sugli impianti di risalita del Livrio, situati a 3174 metri, le precipitazioni nevose sono più abbondanti e, al momento, c'è anche un forte vento a rendere le temperature più rigide.

