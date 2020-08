Grandine come palline da golf sul Bellunese, tromba d'aria nella zona di Ponte

BELLUNO - Rovesci un po' ovunque mel Bellunese tra e 16 e le 17, e grandine come palline da golf tra Gioz e San Fermo nell'immediata periferia del capoluogo. A San Fermo è finito sulla strada anche un albero i Vigili del fuoco del comando provinciale sono al lavoro per la rimozione della pianta. A Sedico in alcune aree è mancata anche la luce. Al momento non si segnalano danni particolari. A Ponte nelle Alpi, invece, una tromba d'aria ha scoperchiato il Palamares e una casa a Polpet. Sul posto anche il sindaco.

Altri probelmi causati dal nubifragio in Cadore, a Vodo: si valuta addirittura l'evacuazione di alcune famiglie. A Peaio di Vodo il riempimento di una briglia a monte della statale di Alemagna sta creando apprensione.

Grossi disagi per il maltempo in altre parti del Veneto. Ecco il quadro

Vigili del fuoco al lavoro su tutto il territorio 120 interventi in un'ora tra Verona, Vicenza e Padova.

MARCA TREVIGIANA

Una violenta grandinata a nord di Treviso in particolare colpita la zona di Possagno



NEL VICENTINO

Ultimo aggiornamento: 17:57

