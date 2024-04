BELLUNO - Lavora in provincia, da dipendente, in una multinazionale del lusso, ma non rinuncia a dar vita al suo estro creativo. La bellunese Chiara Bogo, 28 anni, si apre la partita Iva e deposita un marchio: Klara'. Parliamo di borse in tessuto. Azzurre, marroni, verdi. Con intagli in pelle. Con fiocchetti tutto intorno. Divertenti e di classe. L'avventura imprenditoriale, partita per gioco, diventa realtà. Manca poco: la carrellata fotografica (il cosiddetto shooting) a fine aprile sarà disponibile online su www.klarabag.com.



Un'avventura dentro alla moda: partiamo dall'inizio...

«L'idea di fare qualcosa nell'ambito fashion è in testa da sempre. Da ragazzina sognavo di aprire un negozio di abbigliamento tutto mio. Non facile. Ma non ho mollato. Ed ho capito che ci vuole competenza oltre al sogno. Incuriosita da una amica che si confezionava i vestiti con taglia e cuci a casa, ho pensato di iscrivermi, a Belluno, ad un corso di sartoria orientato al modellismo. Ho creato, così, dei capi unici con me stessa come modella. Poi, due anni fa, il passaggio alle borse».



La prima, se la ricorda?

«Una borsa mare, destinata alle vacanze. Un paio di amiche la videro e mi chiesero di confezionarne una personalizzata. A quel punto c'è stato un passa parola. E i tam tam sui social hanno fatto la loro parte. Le mie creazioni piacevano: allora mi sono buttata. E a maggio 2023 ho deciso di provarci: ho aperto uno shop on line».



Tutto in regola il proseguimento del progetto?

«Certo, con la partita Iva e con l'iscrizione alla Camera di Commercio di Treviso-Belluno. E con una ragazza che farà da modella in questa prima mini capsule collection che verrà scattata in uno shooting. Tutto questo perché sto cercando di finanziare il sogno: ad oggi, infatti, la mia vita si divide tra un lavoro a tempo pieno e il tempo libero che dedico a tutte le attività necessarie a far crescere il mio marchio Klara’».



Intanto il brand parte con tre modelli..

«Sono improntati ai colori della natura, cielo, erba e terra. Tutto si potrà visionare sulla pagina instagram Klara.bag. A supportarmi in questa prima uscita sono alcune aziende bellunesi. C'è una collaborazione con la fotografa Roberta De Min, i capi indossati dalla modella sono forniti da D'Arrigo abbigliamento di Santa Giustina bellunese, e al trucco penserà il Centro estetico di Elisa Peterle di Belluno».



Che dire dei prezzi?

«Trattandosi di un prodotto artigianale la fascia è medio-alta».



A che pubblico si rivolge il prodotto?

«La dedica è a donne forti, indipendenti e tenaci».