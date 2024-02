Chiara Ferragni oggi alla Milano Fashion Week? Cosa rivela il presidente della Camera nazionale della moda

Chiara Ferragni sarà presente alla Milano Fashion Week al via in queste ore? Una domanda che rimbalza in città: è lei la super ospite più attesa.

Chiara Ferragni e le sfilate di Milano

«Non gestisco la sua agenda, non ci sono stati contatti, lei va avanti a fare le sue cose. Non ci sono stati contatti e non ci sono appuntamenti previsti insieme e non c'erano neanche la scorsa stagione». Così il presidente della Camera nazionale della moda italiana, Carlo Capasa, a margine dell'inaugurazione del Fashion Hub, a Milano, ha risposto a chi gli ha domandato se Chiara Ferragni sarà presente alla Fashion Week al via domani. L'imprenditrice digitale dal 2023 fa parte del Comitato consultivo di Camera della moda fashion trust.

Chiara Ferragni alle sfilate di Milano: il giallo social

Solo ieri la Ferragni aveva lasciato intendere che poteva, forse, presenziare alle sfilate milanesi, simbolo dell'apparenza come valore principale e di cui si fa promotrice. «Un giorno importante» aveva detto. Tra le ipotesi circolate in rete c'è quella di un ritorno di Chiara Ferragni in scena dopo i mesi passati lontano dai riflettori. L'occasione potrebbe essere l'apertura della Milano Fashion Week, dal 20 al 26 febbraio. Dopo aver disertato la Haute couture di Parigi, l'imprenditrice potrebbe aver scelto la sua città per un ritorno alla vita mondana.

D'altronde lo sanno tutti: per Chiara la Fashion week di Milano è un momento imperdibile di racconto di sé, oltre che di promozione e business. Ieri in tarda mattinata, però, l'influencer ha pubblicato una nuova storia con scritto «Andata». Non sembra però che l'impegno avesse a che vedere con la settimana della moda, non ancora entrata nel vivo (oggi solo qualche conferenza stampa). L'altra ipotesi è che avesse qualche impegno collegato alle indagini.

La cena con gli amici senza Fedez

Ieri, intanto, 20 febbraio, per Chiara è stato un giorno importante, come ha annunciato lei stessa. «Andata», ha scritto poi la bionda dei Ferragnez, che aveva fatto sapere ai follower che per lei sarebbe stata una giornata cruciale, senza però spiegare di cosa si trattasse. In serata, Chiara ha poi condiviso una serie di messaggi criptici, accompagnati da un episodio che non è sfuggito ai più attenti. Una serata tra amici per dimenticare le giornate brutte. Chiara Ferragni è stata a cena nella ravioleria dei vip a Milano, insieme all'amica storica Veronica Ferraro e alcune persone del suo entourage. Assente Fedez, rimasto probabilmente a casa con i bambini. Una canzone, che recita la frase: «Le lacrime erano per i giorni in cui ero più debole, adesso sono più forte...». Poi, un messaggio: «Quando sei felice, facci caso». Intanto, per il momento, nessuna traccia dell'imprenditrice alla Milano Fashion Week. Lo tsunami del pandoro-gate fa ancora sentire i suoi effetti.