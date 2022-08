BELLUNO - Nello stomaco di uno dei gatti trovati morti nella zona di via San Cipriano, nel Castionese, è stato scoperto l’agente avvelenante: si tratta di prodotti usati come pesticidi in agricoltura. Insomma il felino domestico è morto sicuramente per avvelenamento. Non sembra però, al momento, sia stato rinvenuto il classico boccone avvelenato. Sta entrando nel vivo in queste ore l’indagine dei carabinieri forestali, guidati dal comandante, colonnello Riccardo Corbini, sul caso della strage di gatti domestici che è avvenuta a Castion nei giorni scorsi. Una serie di morti misteriose di animali d’affezione, che sono state attribuite subito ad avvelenamento. Dei bocconi sparsi da ignoti? Le modalità ancora non sono state ricostruite e a fare ulteriore chiarezza saranno le analisi sui campioni repertati con le sostanze ritrovate nello stomaco dei gatti inviate all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale a Padova. Tre i cadaveri di “mici” refertati, quasi certamente morti avvelenati. Uno dei tre responsi è arrivato: ha evidenziato che nel contenuto stomacale dell’animale c’erano prodotti usati come pesticidi in agricoltura. Ma ne mancano ancora due: qualora le cause di morte fossero identiche resterà da capire se le sostanze sono vietate e chi le ha diffuse nell’ambiente frequentato dagli animali domestici.

Gli accertamenti erano iniziati subito dopo le prime segnalazioni, nei giorni scorsi quando sono intervenuti per i sopralluoghi i militari dell’unità cinofila antiveleno dei carabinieri forestali, che fa base in Pian Cansiglio e lavora per tutto il Veneto. A terra nelle zone dove i gatti si erano mossi non è stato trovato nulla: non c’erano i classici bocconi. I militari ora si stanno raccordando con lo Zooprofilattico per capire se sono tentativi di avvelenamento deliberati o si è trattato di uso improprio di pesticidi. Si cercherà di capire anche se c’è anche qualche altro episodio.

