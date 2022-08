Infermieri in campo contro l'abbandono di animali

ROVIGO - Sensibilizzare i cittadini a rispettare, amare e non abbandonare gli animali. È lo scopo del video realizzato dall'Ordine delle professioni infermieristiche che attraverso alcuni iscritti ha rilanciato il messaggio della campagna promossa dal ministero della Salute. Il filmato raccoglie i contributi fotografici di infermieri iscritti all'Albo provinciale con i propri animali domestici. Sono presenti immagini non solo con i tradizionali cani e gatti, ma anche con pappagalli, oche e conigli. L'iniziativa, ideata dal segretario dell'Opi Marta Zanin, e dalla consigliere Alessandra Guerra, testimonia il legame unico che si crea tra uomini e animali, impiegati anche in campo sanitario nell'ambito della pet therapy, e sottolinea tre aspetti l'abbandono è un atto incivile, comporta sofferenze per l'animale e costituisce un reato. «La nostra proposta - afferma Zanin ha avuto vasto consenso tra i colleghi, poiché si tratta di un tema purtroppo sempre attuale e con dati allarmanti. Secondo il ministero della Salute, nel 2021 gli ingressi nei canili sanitari sono stati oltre settantamila». Il video è stato pubblicato nei giorni scorsi sui canali di comunicazione dell'Opi di Rovigo nell'apice del periodo estivo, in cui il fenomeno dell'abbandono si acuisce. «Scegliere di vivere con un animale - sottolinea Guerra - non deve essere come acquistare un giocattolo, ma significa adottare un componente della famiglia che in quanto tale, deve essere accudito, ricevere le cure e amore, perché essi non si risparmiano nei nostri confronti. Bisogna accogliere un animale solo se si ha la voglia e la consapevolezza di quello che è, il migliore amico dell'uomo».



Il ministero, in collaborazione con la Federazione nazionale ordini veterinari italiani, ha realizzato una campagna per sensibilizzare la popolazione sul possesso responsabile degli animali d'affezione e contrastare il fenomeno dell'abbandono. L'Ordine delle Professioni infermieristiche ricorda che «l'abbandono è un atto incivile e costituisce un reato ai sensi dell'articolo 727 del codice penale. Gli animali sono nostri fedeli alleati, proteggiamoli anche noi». L'Ordine avvisa poi che l'ufficio è chiuso per ferie del personale amministrativo fino a domenica 28 e riaprirà con i consueti orari da lunedì 29.