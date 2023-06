ALANO DI PIAVE - «Sgomberate subito la casa di riposo». L’ordine è arrivato dal Comune, dopo che gli accertamenti di carabinieri e vigili del fuoco avevano evidenziato delle irregolarità ne lla “casa per ferie” di Colmirano, in comune di Alano di Piave . È una s truttura autorizzata per ospitate persone autosufficienti, ma non solo ha accolto anche anziani non autosufficienti, ma anche è stato trovato un numero di persone più elevato di quello concesso. Il C omune di Alano di Piave oltre all’evacuazione ordina anche che siano ripristinate « le condizioni di cui al certificato di agibilità rilasciato » .

IL SOPRALLUOGO

Il 29 maggio scorso, dopo la richiesta del Comando carabinieri per la tutela della Salute (N as ) del 23 maggio, personale del Comando Provinciale dei vigili del fuoco hanno effettuato una visita tecnica nel la struttura adibita ad attività denominata “casa per ferie” . La struttura, che si trova in via Conti Franzoia , al civico 2 ad Alano di Piave , è gestita da Maria Iavazzo di Napoli, legale rappresentante dell’istituto San Vincenzo – società cooperativa sociale. Il sopralluogo è stato eseguito alla presenza di personale dell’Ulss 1 Dolomiti e de i c arabinieri. L’obiettivo era quello di verificare alcuni aspetti che ai Nas erano apparsi non a norma.

LE ANOMALIE

Come si legge nel testo dell’ordinanza emesso dal C omune di Alano di Piave, « al momento del sopralluogo la struttura ospitava 36 persone, prevalentemente anziani, molte delle quali non autosufficienti come rilevato dal personale medico intervenuto » . Ed è proprio qui il nocciolo della questione e che ha portato la sindac a Bogana a emanare l’ordinanza di immediato sgombero degli ospiti della struttura. Continuando a leggere il testo dell’ordinanza infatti emerge che « l’attività, come emerso dal sopralluogo, presenta numero e tipologia di ospiti differenti rispetto a quanto prospettato nella documentazione di progetto, presentato il 26 maggio del 2010 al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Belluno » . In tale documento infatti veniva dichiarato che l’istituto avrebbe provveduto alla ristrutturazione di un ex albergo con l’obiettivo di adibirlo a struttura residenziale per anziani autosufficienti configurando l’attività di “casa per ferie”. Una struttura quindi dove persone che sono autosufficienti possono trovare ospitalità temporaneamente o a lungo termine e in cui possono ricevere cure specializzate in base alle proprie esigenze mediche. Un luogo dove poter stare magari durante le vacanze estive o dove vivere nel caso in cui un anziano si trovi a casa da solo e non se la senta per svariati motivi.

LE REGOLE

Il fatto che siano ospiti differenti rispetto a quanto dichiarato implica « una progettazione e una gestione in caso di emergenza assolutamente diverse, da approvarsi da parte del Comando p rovinciale v igili del f uoco di Belluno » . È chiaro che, in caso di un incendio o di altro evento emergenziale, un conto è dover evacuare persone autosufficienti e un altro e dover gestire lo sgombero di persone che magari non sono in grado di camminare. Cambia la gestione, cambia il numero di personale necessario.

LO SGOMBERO