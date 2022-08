ALANO DI PIAVE - Un amore forte, indissolubile quello che legava Elvio Meneghetti e la moglie Irma Rizzotto. Un amore di quelli coltivati negli anni tra due persone che hanno saputo superare i momenti più difficili della vita e condividere quelli belli. Che nonostante l'età sapevano ancora emozionarsi per un incontro o un anniversario da festeggiare insieme. Un legame talmente forte che quando Irma, 94 anni, è morta domenica mattina, il cuore di Meneghetti, 95 anni non ha saputo reggere e, a distanza di poche ore domenica sera, l'ha raggiunta per continuare insieme il percorso di vita insieme. Per chi crede in una vita oltre la morte. Una storia di amore e passione che tocca il cuore.

La famiglia

Elvio e Irma, classe '26 lei e '24 lui, hanno condiviso gran parte della loro vita insieme fino. Un amore forte che ha portato alla nascita di una figlia e di un figlio. Negli ultimi anni Irma si trovava ospite presso la casa di riposo di Alano di Piave. «Elvio, che soggiornava a casa Nani, nonostante l'età, saliva in macchina ed andava a trovarla. Era poca strada, però aveva la lucidità per poterlo fare», fa sapere il sindaco di Alano Serenella Bogana. Lo ricorda come «una persona arzilla e presente fino a qualche mese fa».

L'anniversario

L'amore dei coniugi è testimoniato dagli scatti che campeggiano ancora sul profilo social della casa di Riposo Sant'Antonio Abate e che raccontano di quella festa celebrata per i 67 anni di matrimonio di Elvio e Irma. Un traguardo raggiunto l'8 gennaio 2022, del quale i due andavano molto fieri. Il 14 febbraio gli operatori della casa di riposo comunicavano: «Oggi a Casa Sant'Antonio Abate San Valentino abbiamo voluto festeggiarlo così: con una sorpresa per Elvio ed Irma che l'8 gennaio hanno raggiunto il traguardo dei 67 anni di matrimonio. Lui 95 anni, lei 94, ma il loro amore è sempre lo stesso, quello di 67 anni fa. E l'abbiamo celebrato con una merenda speciale che ci ha fatto battere il cuore». Recentemente, quando casa Nani ha chiuso per mancanza di personale, Elvio è stato trasferito nella casa di riposo insieme alla moglie. Con il senno di poi è stata per loro l'occasione di passare un po' di tempo insieme prima della morte.

Il ricordo

Elvio è noto ad Alano di Piave in quanto era un bravissimo pittore, apprezzato dagli esperti del mestiere ma anche dai semplici cittadini che ne apprezzano le composizioni ed i colori. Amava soprattutto la sua terra tant'è che numerose sono le mostre che ha organizzato ad Alano, una anche recentemente presso la struttura residenziale.

E sono tanti i ricordi che il sindaco di Alano di Piave, Serenella Bogana, ha di loro. «Erano legatissimi - racconta -. Fin quando hanno potuto erano sempre insieme. L'ultima volta che l'ho visto, ricordo bene, era molto emozionato perché doveva andare dalla moglie per festeggiare un anniversario di matrimonio».

Il primo cittadino ricorda poi la cerimonia per i 100 anni della nascita del pittore di Alano Teodoro Licini; in quell'occasione fu allestita una mostra di opere di Licini e di Meneghetti e, quest'ultimo, decise di donare al Comune due medaglioni per siglare il suo attaccamento ad Alano. Insomma, una persona che metteva cuore e passione in tutto quello che faceva e che ha saputo coltivare le sue passioni, la famiglia e l'arte, fino alla morte.

Il doppio funerale

Giovedì mattina alle 10 nella chiesa di Alano di Piave verrà celebrato il doppio funerale: le due bare di Elvio e Irma insieme per l'addio, poi la tumulazione.