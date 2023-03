FELTRE - Ha fatto presto il giro della provincia ieri la notizia della morte del dottor Ismael Abdel Malik, 81 anni, anestesista e cardiologo dell'Ulss per una vita. Originario del Marocco, il medico viveva a Feltre da oltre 50 anni ed era uno dei pilastri della sanità feltrina, professionista apprezzato per la sua preparazione, competenza e grande disponibilità. Se non fosse per il nome che ne tradiva le origini, ormai il dottor Malik era uno dei migliori esempi di integrazione in un territorio completamente diverso da quello di provenienza che però gli era rimasto nel cuore. Pochi mesi fa la scoperta della malattia che in pochissimo lo ha portato via, lasciandogli giusto il tempo di fare ritorno per un'ultima volta nella amata Tetouan prima di salutare questo mondo. Come medico era stato uno dei primi a imparare ad eseguire le anestesie spinali, i colleghi dicono che fosse il più bravo e per un decennio fu proprio lui a garantire la piena operatività del servizio di day surgery per gli interventi chirurgici che venivano fatti in Casa di cura, dopo la sua annessione all'ospedale.

Anestesista e cardiologo ma anche dentista, esperto di malattie infettive e tropicali, aveva conseguito 5 specializzazioni diverse eccellendo in tutte e con la pensione aveva continuato come medico dello sport nei centri privati visitando migliaia di atleti cui ogni anno serve l'idoneità. Malgrado l'età, negli ultimi anni prestava servizio anche a San Vendemiano in un centro di medicina trevigiano. Perché il dottor Malik era così, mai pago di sapere e conoscenza. «Ha cominciato a fare il medico 60 anni fa racconta un commosso Federico Coppa, chirurgo del Santa Maria del Prato e la cui famiglia è legata a grandi affetti con quella di Malik - lui non si è mai fermato, è cresciuto con la medicina, ha capito l'importanza di essere sempre aggiornato, era moderno, sempre sul pezzo, la medicina cambiava e lui anche. Era davvero un grande appassionato del suo lavoro». Si era laureato in Medicina all'Università di Siena dove aveva conosciuto il dottor Mauro Coppa che poi è diventato uno dei medici di base più amati e rispettati nel Feltrino. Ma fu proprio il medico marocchino a convincere il suo compagno di università a lasciare Venezia, dove Coppa già aveva iniziato a lavorare (nonostante le origini viterbesi), per raggiungerlo a Feltre. Un'amicizia durata 60 anni. Il dottor Malik lascia la moglie Anna Meneguz e i 4 figli cui ha saputo trasmettere la sua grande curiosità per il sapere: Jasmine (farmacista), Miriam (interprete), Nouria (laureata in economia) e Karim (odontoiatria).