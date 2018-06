Olimpiadi invernali 2026, decisione â€‹entro il 10 luglio. Zaia: «Chiarezza» Cortina candidata con Milano e Torino

LEGGI ANCHE

Una risposta a stretto giro da parte del Governo e del Coni su quale sarà la candidata italiana per le Olimpiadi del 2026: Cortina-Dolomiti supererà Milano e Torino? Il quesito avrà a breve risposta, come ha precisato oggi il sottosegretario Giancarlo Giorgetti che, alla domanda se lo sapremo il 10 luglio, ha risposto: «Anche prima».E a questo punto prende la parola il governatore del Veneto Luca Zaia che si dice certo «che l'impegno del Governo sarà improntato alla serietà», e per questo - sottolinea - «, concirca il rispetto dell'ambiente, il riuso, i costi, la diffusione territoriale, la location. I prossimi giorni - aggiunge Zaia - saranno cruciali per la scelta della candidatura italiana da parte del Governo e del Coni. Sarà una decisione non facile, a fronte di tre candidature, come Milano, Torino e Cortina-Dolomiti Unesco, con. Ritengo che la nostra proposta - sottolinea il presidente veneto - sia rispettosa dell'ambiente, a impatto zero, diffusa sul territorio,, con il valore aggiunto delle Dolomiti Patrimonio dell'Umanità Unesco e l'aspetto simbolico di un evento che si terrebbe a 70 anni esatti dalle Olimpaidi di Cortina 1956».