LONGARONE - VERONA - E' il veronese Andrea Pesenato il personaggio aeronautico italiano 2022. L'importante riconoscimento, ideato e brevettato dall'AAVL (Associazione amici del volo), è stato stigmatizzato dal sindaco e presidente provinciale, Roberto Padrin, che ha consegnato al pilota l'ambita targa nella sala Popoli di Europa di Longarone, alla presenza di un folto pubblico, composto più che altro da giovani provenienti dalle medie e dalle superiori del comune. Il convegno è stato fatto appositamente nel pomeriggio per coinvolgere i giovani alla tanto discussa materia del volo. In particolare si sono evidenziati i giovani del settore meccanico dell'Enaip veneto, che hanno consegnato, tramite il professor Fontanella, un modellino in ferro di un biplano d'epoca.



Pesenato, che si è detto commosso e onorato, dell'inaspettato presente, ha quindi illustrato le evoluzioni nel cielo col suo CAP231, che lo hanno portato ad essere Campione d'Italia per più anni e anche attualmente.

Si è servito di video immagini nello schermo della sala. In apertura il presidente degli amici del volo di Longarone, AAVL, ha spiegato la scelta del personaggio, non tralasciando ahimè, le numerose richieste alla cosmonauta trentina Samantha Cristofoletti, richieste filtrate e mai andate in porto. Comunque Andrea Pesenato ha rappresentato l'Italia agli europei di Bucarest, con magnifiche evoluzioni, e classificandosi con merito, succube di un giudice che gli dato il minimo dei voti, al contrario degli altri che gli avevano dato il massimo.

La giornata del pilota accompagnato dal direttivo dell'AAVL era iniziata alle dieci di mattina con la visita al cimitero Vittime del Vajont a Fortogna ed il successivo sopralluogo alla frana, alla diga e al rinnovato paese di Erto. A fine serata, appunto nella sala Popoli, non sono mancate le domande dei giovani e dei non più giovani. In particolare queste riguardavano le forze dei g' sia positivi che negativi, sia sulla persona che sul mezzo aereo. Acrobazia, infatti, vuol dire sopportare sollecitazioni intense e creare disegni eccezionali nel cielo, grazie ora alla presenza dei fumogeni, che attraggono maggiormente gli spettatori. Non dobbiamo dimenticare che qui non si tratta di apparecchi a getto tipo Frecce tricolori, ma di più modesti aerei ad elica, che peraltro possono raggiungere elevate potenze.