Un contratto triennale per il nuovo direttore generale Luca Piazzi: "Tre anni per portare la Dolomiti Bellunesi in serie C"

A due giorni dal comunicato che ne annunciava ufficialmente l'accordo con la Dolomiti Bellunesi, Luca Piazzi ha concesso la prima intervista. Il club nato un anno fa dalla fusione di Belluno, Union Feltre e San Giorgio Sedico, ha firmato un contratto di tre anni con il nuovo direttore generale: un investimento importante, per completare l'organizzazione societaria, darle forma compiuta, ristrutturare il settore giovanile. Anche perché Luca Piazzi, che arriva dal Parma e conosce bene i campionati di serie D e C per averli vinti con Mezzocorona e Sudtirol, eserciterà pure le funzioni di direttore sportivo. L'obiettivo dichiarato è portare la Dolomiti tra i professionisti. Ma in quanto tempo? Nei tre anni del suo contratto? «Plausibile che accada in tre anni, ma occhio alle variabili: se per tre anni dovesse iscriversi una squadra come il Trento di qualche anno fa potremmo farci poco. Anche se con Mezzocorona (promozione in C2, ndr) e Südtirol (promozione in C1, ndr) dimostrammo che non sempre il calcio lo decidono i soldi». L'intervista completa sulle pagine sportive dell'edizione di Belluno in edicola domani.