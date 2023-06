In 500 alla Spes Arena per la finale promozione: a 7 minuti dalla fine Canottieri avanti 3-0, la A2 è sempre più vicina

Mezzo migliaio di spettatori sta seguendo alla Spes Arena di Belluno il ritorno della finale playoff della Canottieri. Di fronta la Virtus Ischia, già sconfitta all'andata, una settimana fa, con il netto risultato di 5-1. E' appena finito il primo tempo e la Canottieri conduce per 2 reti a zero: dopo una lunga fase di predominio degli ospiti, che hanno anche colpito un palo (i legni della porta in questa finale sono diventati l'incubo degli ischitani), gli ultimi minuti hanno visto ancora una volta la squadra allenata da Alessio Bortolini spietata sotto porta. Apre le danze Gheno, con un tocco ravvicinato, di classe e tecnica, sfruttando un'incomprensione difensiva ospite. E quasi allo scadere, il 35esimo gioiello stagionale del super talento bellunese Max Dall'O': uno contro uno iniziato a metà campo, palla spostata sulla destra e destro rapidissimo nell'esecuzione, letale nella potenza. 2-0 e pratica quasi chiusa, ma resta da giocare il secondo tempo. La gente della Canottieri aspetta, la festa è vicina. Secondo tempo tattico, affiora la stanchezza in entrambi gli schieramenti. A 7'19" dal termine, Kevin Dal Farra firma il 3-0. Ora è soltanto questione di tempo, di lasciarlo scorrere. Poi sarà A2.

Ultimo aggiornamento: 17:19

