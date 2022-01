ROVIGO - Un tremendo incidente stradale ha coinvolto la giocatrice del Granzette Askim “Gigi” Giandujua Vandeuren, 19 anni a marzo, arrivata da poco meno di una mese in Italia per indossare la maglia delle polesane. Secondo le prime notizie che arrivano dal Belgio, dove si trovava in vacanza, la ragazza è stata coinvolta in un incidente tra due auto a circa 10 chilometri da Malines-Mechelen, nella notte di Capodanno. Gianduja è ricoverata in ospedale: è stata operata per la riduzione di diverse fratture riportate a seguito dello schianto, la situazione è grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

A dare notizia del sinistro è stato il Granzette Calcio nella sua pagina social: “Nei giorni scorsi, mentre si trovava in Belgio per le vacanze natalizie, la nostra atleta “Gigi” Gianduja è stata coinvolta in un brutto incidente. Attendiamo aggiornamenti sulle sue condizioni, ma sappiamo che sta lottando con tutte le sue forze. Tutti noi della Polisportiva Granzette ci stringiamo attorno a Gigi e alla sua famiglia in queste ore difficili”. Ancora diciottenne, Gigi Giandujua, aveva giocato da laterale o pivot in Olanda e Belgio con il Lierse, il Goolk e il Den Hagg, prima di approdare in Italia dove ha sostenuto diversi provini.



PREOCCUPAZIONE



Il presidente del Granzette, Alfredo Verza, è ovviamente molto preoccupato, ma speranzoso che tutto si risolva per il meglio: «Non abbiamo notizie precise, stiamo cercando di capire meglio la situazione». Quando siete stati avvertiti? «Siamo venuti a conoscenza dei fatti solo domenica sera. Da quello che sappiamo la situazione è grave ma non pare che Gigi sia in pericolo di vita. Non conosciamo nemmeno la dinamica dell’incidente. Gigi ha riportato fratture multiple per le quali è stata sotto i ferri per ore. Ma é una ragazza forte e dovrebbe uscirne. Siamo sconvolti: era arrivata da noi con grande entusiasmo, ci aveva coinvolti con la sua spensieratezza portando una ventata di gioventù; dopo aver provato con diverse squadre, voleva assolutamente restare da noi dove si è trovata bene, inserendosi fin da subito. Le staremo vicino, con la speranza che possa tornare a giocare».



IL MESSAGGIO



La sorella, Jetaime Vandeuren, ha fatto arrivare il proprio pensiero al Granzette: «Gianduja è forte! Ha combattuto tutta la sua vita e continuerà a farlo anche ora. Noi della famiglia preghiamo giorno e notte, vedrete che supererà anche questa prova e tornerà a sorridere con tutti noi. Le nostre preghiere e la nostra energia la aiuteranno. Forza Gigi, forza sorellina».