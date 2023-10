Auto inabissata nel lago a settembre, individuata a 24 metri di profondità

CALALZO DI CADORE (BELLUNO) - Auto nel lago, il mezzo è stato individuato adagiato sul fondale del bacino Centro Cadore. La ricerca ha portato al risultato sperato, spiega Stefano Campi: «Ho localizzato precisamente e fotografato l'auto, i mezzi in dotazione al Bacino di Pesca numero 4 Centro Cadore hanno lavorato in maniera eccelsa e la soddisfazione è grande, ora i Vigili del Fuoco arriveranno a recuperarla, avevano chiesto prove certe perché devono immergersi ad una profondità di 24 metri, compito abbastanza impegnativo, si deve programmare tutto nei dettagli prima di partire con l'operazione».

Attaccheranno all'auto palloni gonfiabili che la faranno riemergere per poi esser trainata a riva.

Ancora Campi, oltre che pescatore è profondo conoscitore del lago: «Ci è voluto un pizzico di fortuna ad imbatterci nelle lamiere dell'auto blu elettrico. Siamo sicuri al 99% si tratti del mezzo inabissatosi , di quel blu lì sotto non c'è altro». La disavventura era capitata a settembre ad un trevigiano che, prima di pescare aveva voluto scattare una foto del panorama che gli si parava davanti: aveva parcheggiato la Nissan Juke nel piazzale antistante lo chalet Miralago, con il motore accesso e la marcia in folle. Ma il freno a mano lo ha tradito e l'auto è finita in acqua. GB