Cade sul sentiero e batte la testa. Soccorso con l'eliambulanza escursionista sul Settsass

LIVINALLONGO DEL COL DI LANA - Cade sul sentiero, batte il capo, riporta dei traumi e viene soccorso e ruicoverato. Avventura dolomitica non bella per un escursionista toscano 65enne. Verso le 13.40 l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione del Settsass, dove un fiorentino era caduto lungo il sentiero, sbattendo la testa. Giunta sul posto, l'eliambulanza ha sbarcato con un verricello personale medico e tecnico di elisoccorso, che hanno prestato le prime cure a L.R., 65 anni, per un sospetto trauma cranico e toracico. Recuperato, l'infortunato è stato trasportato all'ospedale di Belluno. Pronto a intervenire il soccorso alpino di Livinallongo.



