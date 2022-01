SEDICO - Ritrova, grazie a Maria De Filippi ed al programma C’è posta per te, l’antica fiamma. Sessantacinque anni dopo. Clara Giazzon, 88 anni (abita in via Rudio, a Sedico, ma è originaria di Formegan), non ha avuto timore di affrontare i riflettori del notissimo programma televisivo per ritrovare quel ragazzo che aveva conosciuto, quando lui faceva il militare nell’artiglieria alpina, a Santa Giustina, davanti al seggio elettorale al quale montava la guardia. A distanza di 65 anni (adesso che è rimasta da qualche anno del marito vedova di Emilio Stiz) ha voluto spiegargli, in sostanza, quel "no" detto controvoglia e per amore dei fratelli più piccoli, orfani e di cui si sentiva responsabile. Ad accompagnarla negli studi di Canale 5 è stata la figlia Mery Stiz (architetto, al pari degli altri due figlia di Clara).

«La trasmissione – rivela proprio la figlia - era stata registrata a novembre ed io ho accompagnato la mamma. Non ci hanno detto subito quando sarebbe andata in onda. Mia mamma cercava un ragazzo conosciuto negli anni cinquanta, un ex alpino di Castelfranco Emilia. Avevo tentato dì rintracciarlo anch’io ma non ci ero riuscita. Quelli della produzione dì C’è posta per te sono stati bravi e sono riusciti a trovarlo». L’esperienza è stata bella sia per mamma Clara che per lei che l’ha accompagnata. «È stato proprio emozionante. La redazione dì C’è posta per te non ci aveva svelato nulla. Non sapevamo se fossero riusciti a trovare Guido. Mia mamma l’ha scoperto soltanto quando hanno aperto la busta».

Ed è stata una sorpresa graditissima per entrambi che si sono subito riconosciuti. Entrambi sposati (lui con una figlia, lei, vedova, con tre figli) si sono riabbracciati. E lui, Guido, ha avuto modo di comprendere anche le ragioni di quelle lettere d’amore restituite. Clara non se la sentiva di lasciare i fratelli da soli e di seguire Guido in Emilia, lontano da casa. Quell’amore mai sbocciato era finito così, ma si è trasformato adesso in un bel ricordo, un’amicizia. I due, assieme alle figlie, nelle ore successive la registrazione del programma, sono usciti assieme a cena.

Clara, raccontano, aveva invitato anche Maria (la De Filippi) a quella cena, ma lei aveva declinato l’invito spiegando che altrimenti sarebbero stati assediati dai fans che le chiedevano l’autografo. Durante la trasmissione sono usciti spezzoni di ricordi che, poi, sono stati ripresi lontano dalle telecamere. Minor fortuna di Clara, invece, ha avuto un altro ospite della De Filippi, un anziano bresciano, che non è stato nemmeno riconosciuto dall’antica fiamma ma che si è comunque consolato con uno scatenato balletto davanti a telecamere e pubblico.