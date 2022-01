Aisha nasce in volo grazie a una dottoressa canadese, il nome della bimba in suo omaggio

Miracolo in volo. Questo è successo. Miracle (miracolo) Aisha, è una bimba appena nata su un volo della Qatar Airways proveniente da Doha e diretto in Uganda, grazie all'intervento di una dottoressa canadese, Aisha Khatib, docente all'Università di Toronto.

Is there a doctor on the plane? 🙋🏽‍♀️👩🏽‍⚕️Never thought I’d be delivering a baby on a flight! ✈️ @qatarairways Thanks to the airline crew who helped support the birth of this Miracle in the air! Mom and baby are doing well and healthy! #travelmedicine pic.twitter.com/4JuQWfsIDE

APPROFONDIMENTI VOGLIA DI VITA Roma, bimba nasce in taxi grazie all'autista che si improvvisa... USA Partorisce nell'auto con il pilota automatico. «Nato il... LA STORIA Bambino nasce sul volo di linea in mezzo al Pacifico, tra gli...

— Aisha Khatib, MD (@AishaKhatib) January 13, 2022