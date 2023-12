Schianto tra auto sulla provinciale a Lentiai: 4 feriti e strada bloccata

BORGO VALBELLUNA - Lunghe code e traffico bloccato per un gravissimo incidente avvenuto in località Molini, zona Lentiai comune di Borgo Valbelluna. Erano da poco passate le 17 di oggi, 30 dicembre, quando è avvenuto lo scontro tra le auto sulla strada provinciale 1bis tratto nel tratto tra Molinello e Villapiana. Sul posto stanno ancora lavorando i vigili del fuoco e i soccorritori del 118: intervenuto anche l'elicottero. Da quanto si appreso ci sarebbero 4 persone coinvolte: un ferito è stato elitrasportato a Treviso con Falco in codice di media gravità, gli altri tre sono stati portati dalle ambulanze a Feltre. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Feltre per i rilievi.

Ultimo aggiornamento: 18:52

